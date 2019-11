Maltempo nel Bolognese | il fiume Idice esonda ancora | ordinate evacuazioni

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - scuole chiuse nell’Alessandrino : Nonostante l’ondata di Maltempo abbia portato pioggia e neve in Piemonte, non si sono registrate particolari criticità sul territorio. Le precipitazioni si sono concentrate nell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, provocando un lieve innalzamento dei corsi d’acqua, senza però che nessuno di questi superasse il livello di attenzione. Dalla mezzanotte di ieri, in via precauzionale, la Prefettura di Alessandria ha attivato 9 ...

Italia nella morsa del Maltempo - ancora piogge - temporali e *NEVE* su Alpi e Appennino : Roma - In linea con le previsioni, il transito della perturbazione alimenta ormai da diverse ore precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, parte della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nevica abbondantemente sulle località Alpine, ma i fiocchi si spingono fino ai 350-400 metri nel Cuneese e a quote variabili tra i 500 e i 600 metri tra l'Appennino Emiliano, ...

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Maltempo Piemonte : domani apre la sala operativa della Protezione Civile - scuole chiuse nell’Alessandrino : La sala operativa della Protezione Civile del Piemonte ha attivato la fase di preallarme, dopo che l’Arpa ha emesso un’allerta gialla e arancione, per il Maltempo, a partire da questa sera e per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte. La sala operativa sarà aperta dalle 6 di domani mattina. Inoltre la Protezione Civile rinforzera’ il presidio di reperibilita’ notturna per la gestione di eventuali ...

Maltempo Lampedusa - il Sindaco : “Nel porto disastro annunciato” : “Da anni chiedo di potere smaltire quel relitto e mi viene negato di farlo. La procura di Agrigento lo ha affidato all’Agenzia delle dogane che non ha provveduto. Adesso è successo il disastro”. Lo dice il Sindaco di Lampedusa e Linosa (Ag), Toto’ Martello, dopo che, stanotte, una delle imbarcazioni usate dai migranti si e’ capovolta, a causa di una mareggiata, ed ha provocato lo sversamento di gasolio. ...

L'Italia nella morsa del Maltempo : da Nord a Sud frane - fiumi in piena e mareggiate. FOTO : Dalla Val Badia a Lampedusa, quasi tutto il Paese è alle prese con condizioni meteo sfavorevoli. Fiato sospeso a Pisa per l’Arno e nel Bolognese per l’esondazione dell’Idice - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Maltempo - ancora pioggia nel Bellunese : già avviata prima stima danni : L’ondata di Maltempo è passata, ma il territorio Bellunese è in attesa di un ritorno della pioggia, già domani. Quindi, la prima stima dei danni è rinviata ai prossimi giorni. “I nostri tecnici sono in sopralluogo in queste ore – fa sapere il consigliere provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi –. La quantificazione dei danni è ancora prematura, soprattutto perché attendiamo un nuovo peggioramento delle ...

Maltempo Toscana : nel Grossetano case scoperchiate da una tromba d’aria : La Protezione Civile della Regione Toscana riepiloga i danni e la situazione in Provincia di Grosseto. I danni maggiori si sono registrati nella zona di Polverosa, in seguito alla tromba d’aria che ha interessato la zona di Polverosa all’alba di ieri. Interessai una decina di immobili, a tutt’ora i vigili del fuoco stanno lavorando per una prima messa in sicurezza dell’area, a difesa dell’incolumità pubblica. Si ...

Maltempo - violenti temporali nel trapanese : disagi nell’erogazione idrica : disagi nell’erogazione idrica nella zona di Castelvetrano, nel trapanese. A causa delle abbondanti piogge di ieri, infatti, si è registrato un distacco elettrico delle pompe di rilancio di Bresciana, causando difficoltà nell’erogazione in tutto il territorio comunale. Per mitigare il disagio, il Comune si è rivolto a Siciliacque per una fornitura straordinaria. Tecnici comunali al lavoro per risolvere il problema. L'articolo ...

Maltempo : Veneto - frane nel bellunese (2) : (Adnkronos) - Cinque situazioni critiche per smottamenti in territorio di Santo Stefano di Cadore. In località Campolongo si registra una frana a ridosso fienile e lo smottamento di vie guide alpine; infine, già sgomberata una frana in località Cunettone. A Santo Stefano di Cadore in località Tarigo

Maltempo : Veneto - frane nel bellunese : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - La direzione dell’Area Tutela e Sviluppo del territorio del Territorio della Regione del Veneto ha raccolto le segnalazioni relative ai numerosi i movimenti franosi provocati dal Maltempo degli ultimi giorni: 23 le situazioni monitorate, tutte, eccetto una, in provinci

Maltempo nel Golfo di Gaeta : la “Signora del Vento” alla deriva - avviato il recupero : “Una terribile notte quella appena trascorsa dalla ‘Signora del Vento‘ e dal suo equipaggio. La nave, regolarmente ormeggiata alla banchina Cicconardi, a causa delle proibitive condizioni meteomarine che eccezionalmente si sono abbattute sul Golfo di Gaeta, ha subito danneggiamenti“: lo spiega in una nota l’Istituto nautico ‘Giovanni Caboto’ di Gaeta riferendosi alle condizioni della nave scuola ...

Maltempo Emilia-Romagna : il Reno sorvegliato speciale - ancora interventi nel Bolognese : In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna. L’allerta rossa ...

Nuovo ciclone sull'Italia nel week end - Maltempo in estensione anche al centro sud : Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. ...