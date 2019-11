Maltempo Liguria | a Genova frane e piccoli allagamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Inl’ondata didelle ultime ore ha causato, soprattutto in provincia di. L’allerta arancione diramata dal centro meteo-idrologico di Protezione civile dellaper i settori centrali della regione è cessata alle 18 ma fino alle 24 resterà in vigore l’allerta gialla. Secondo i dati diffusi dall’Arpal, nel quartiere genovese di Quezzi nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia e a Mele, sulle alture del capoluogo ligure, circa 150 millimetri. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco persmottamenti. In particolare nel quartiere genovese di Borgoratti le strade sono state invase da acqua mista a fango e tre diversesi sono registrate in via Vernazza, nel quartiere di Sturla, nella zona dei Camaldoli, sulle alture del quartiere di San Fruttuoso e in un ...

