Maltempo | Licata flagellata da nubifragio | sindaco ' chiedo intervento straordinario' 2

Maltempo Sicilia - nubifragio a Licata : il sindaco chiede un “intervento straordinario” : “Chiedo immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale perché non è ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle istituzioni – si vedano Venezia e Matera – e che solo Licata venga lasciata sola“: lo ha affermato il sindaco di Licata (Agrigento) Pino Galanti riferendosi ai gravi danni provocati dal nubifragio odierno. “A Licata ...

Maltempo - Bardi : “Chiesto lo stato d’emergenza per la Basilicata” : Il presidente della Regione Vito Bardi ha sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla situazione di grave emergenza che si è verificata a seguito del Maltempo che ha devastato nei giorni scorsi Metapontino e Materano. Bardi ha evidenziato che interi comparti produttivi sono stati messi in ginocchio. La Regione nei prossimi giorni quantificherà i danni subiti dagli operatori nei vari settori. Il ministro, a nome del ...

Maltempo - la Lega chiede aiuti per il Sud : “Fondi europei di solidarietà anche per Puglia e Basilicata” : «Il Governo italiano si attivi immediatamente per ottenere tutte le risorse possibili per rimediare ai danni cagionati dalla straordinaria ondata di Maltempo anche in Puglia e Basilicata, in particolare sulle fasce costiere». Così in una nota l’eurodeputato leghista Andrea Caroppo, della circoscrizione Sud. «La catastrofe abbattutasi in questi giorni sull’Italia ha causato in numerosi comuni della Puglia e della Basilicata danni pari a quelli ...

Maltempo - Ciclone Mediterraneo : le immagini di Licata dopo la tempesta di Lunedì pomeriggio - danni gravissimi [FOTO] : Nel primo pomeriggio di Lunedì 11 Novembre, Licata (Agrigento) è stata investita da una tempesta di vento impressionante: non abbiamo dati sulla velocità raggiunta del vento, ma le immagini dei danni sono eloquenti. Il vento ha scoperchiato tetti, divelto tetti e intonaci e sradicato alberi, mentre la pioggia ha intasato i tombini. Gravi danni al porto turistico, al centro commerciale “Il Porto” e alla Villa Comunale che è stata ...

Maltempo Basilicata - Lamorgese : “In contatto col prefetto di Matera - vicina alle popolazioni colpite” : Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il prefetto di Matera per un continuo aggiornamento in merito alla situazione delle zone coinvolte dalla violenta ondata di Maltempo che ha investito soprattutto il capoluogo di provincia e la costa ionica della Basilicata. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. ...

Maltempo - tromba d'aria in Basilicata.VIDEO : In Basilicata l'area più colpita dal Maltempo è il materano, ed in particolare la fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria si è abbattuta tra Scanzano Jonico e Policoro, provocando la caduta di alberi e pali della luce e causando danni alle coperture di abitazioni e aziende.

Maltempo Licata - il sindaco : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “La tromba d’aria di ieri pomeriggio e i nubifragi che ormai da due giorni colpiscono Licata hanno provocato danni al nostro territorio. Stiamo valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di emergenza“: lo afferma il sindaco di Licata, Pino Galanti, a seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri flagella l’Agrigentino. ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo - acqua alta a Venezia. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città : Maltempo e Scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo Basilicata : in Metaponto ingenti danni alle aziende agricole : Le piogge torrenziali accompagnate da venti fortissimi con raffiche fino a 100 km/h sulla fascia jonica stanno generando enormi danni a strutture sia civili che agricole: lo fa sapere Coldiretti Basilicata. “Le serre per le colture di pregio del metapontino in queste ore sono messe a durissima prova, – spiega il presidente provinciale, Gianfranco Romano – in particolar modo nelle zone a ridosso della strada statale 106 jonica ...