Maltempo | la piena dell’Arno dimostra che sono stati fatti passi avanti Ma attenzione

L'Italia nella morsa del Maltempo : da Nord a Sud frane - fiumi in piena e mareggiate. FOTO : Dalla Val Badia a Lampedusa, quasi tutto il Paese è alle prese con condizioni meteo sfavorevoli. Fiato sospeso a Pisa per l’Arno e nel Bolognese per l’esondazione dell’Idice - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Italia flagellata dal Maltempo - allagamenti - fiumi in piena e nuovo imminente peggioramento : Roma - TEVERE E ARNO SORVEGLIATI SPECIALI - La situazione è al momento sotto controllo nelle zone nevralgiche interessate dai recenti episodi di forte maltempo che hanno caratterizzato il weekend. Le regioni centrali tirreniche sono state colpite da piogge molto abbondanti che hanno causato un sensibile ingrossamento dei corso d'acqua, primi fra tutti Tevere e Arno che hanno rischiato di esondare. La portata dei principali corsi ...

Maltempo Toscana : a Pisa l’ondata di piena dell’Arno passa senza danni : L’ondata di piena dell’Arno a Pisa è passata senza creare danni. Restano chiuse oggi scuole, università, attività commerciali, ma anche altri uffici privati aperti al pubblico come banche e uffici postali. Il livello del fiume è in lieve ma progressivo calo anche se resta sopra il secondo livello di guardia a 4,76 metri. Al picco della piena era 4,80 metri. Il dispositivo di sicurezza predisposto ieri ha comportato, tra le altre ...

Maltempo - a Pisa si attende la piena dell’Arno : ospedale messo in sicurezza - stop alle attività ambulatoriali : L’Asl Toscana Nord Ovest fa sapere che a Pisa “verrà sospesa l’attività del dipartimento di prevenzione di via Matteucci, di tutte le sedi distrettuali (escluse quelle del litorale), dei centri diurni per disabili e anziani e del centro direzionale di ospedaletto. Il distretto resterà aperto e sarà regolare anche l’attività dell’ospedale“. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa ha deciso il ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito [FOTO e VIDEO] : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo - piena del Reno : nel Bolognese 250 evacuati : Evacuate circa 250 persone a Longara, frazione del Comune di Calderara (Bologna), in vista della piena del Reno, attesa nel pomeriggio: lo ha deciso il sindaco Giampiero Falzone, con un’ordinanza a tutela dell’incolumità dei cittadini che abitano in prossimità dell’argine. I residenti devono lasciare le proprie abitazioni e possono andare, “qualora non abbiano una propria alternativa, presso il punto di accoglienza ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : esondano fiumi in Toscana - centinaia di evacuati. Arno in piena : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo - piena dell’Arno : domani scuole chiuse a Pisa : domani, 18 novembre 2019, scuole e asili di ogni ordine e grado rimarranno chiusi nel Comune di Pisa, chiusi dalle 18:30 di oggi fino alle 12 di domani anche gli esercizi commerciali e gli edifici pubblici: lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, in conferenza stampa assieme al responsabile della Protezione Civile, Luca Padroni. I lungarni della città sono già chiusi da questa mattina e sulle spallette sono state montate le paratie ...

Maltempo : il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze : Il colmo della piena dell’Arno sta passando adesso lungo il tratto cittadino di Firenze: lo rende noto la protezione civile regionale. L’idrometro a Firenze Uffizi ha registrato alle 13 un colmo della piena a 4,80 metri, quindi sotto il 2° livello di guardia, che è di 5,50 metri. L'articolo Maltempo: il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Firenze : Arno in piena a Incisa Valdarno : Il Maltempo che sta imperversando su varie parti della Penisola colpisce anche la Toscana. Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di oggi, con una portata di 1.500 metri cubi al secondo. A renderlo noto è la protezione civile, confermando sostanzialmente le previsioni. Per le 12 previsto picco prossimo o di poco inferiore al livello due di criticità (5,50 metri) alla stazione di rilevamento ...

Maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

Maltempo - storica piena dell’Arno : prime esondazioni a monte - Firenze e Pisa col fiato sospeso. “Salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO] : Situazione critica per il Maltempo in Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. ...

Maltempo Toscana : massima attenzione per la piena dell’Arno : massima attenzione in Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana all’andamento della piena del fiume Arno, il cui colmo a Firenze è previsto nel primissimo pomeriggio: il sistema delle dighe ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative. Gli scarichi degli invasi di Levane e La Penna si sono svolti secondo quanto previsto, sulla base dei rilievi e delle registrazioni dei livelli ...