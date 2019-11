Maltempo Calabria | approvata la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale

Maltempo - Nucera : “Ok Venezia - ma la Calabria? Siamo in emergenza” : “In Calabria si fa la conta dei danni causati dal Maltempo. Nel frattempo il Governo è troppo impegnato altrove per prestare attenzione ad una regione che, lentamente, affonda. Da Melito Porto Salvo a Cariati, tutta la costa ionica della Calabria ha subito ingenti danni. Le forti mareggiate hanno raggiunto i centri abitati, hanno distrutto meravigliose strade simbolo del turismo estivo. Il Maltempo ha, inoltre, creato danni alle aziende, ...

Maltempo Calabria : riprogrammata l’offerta ferroviaria sulla Ionica : Riprogrammato – con riduzioni – il servizio ferroviario da Sibari a Reggio Calabria, da domani fino a domenica prossima. Possibili anche allungamenti dei tempi di viaggio fino a mezz’ora. L’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria nei giorni scorsi ha, infatti, danneggiato in più punti l’infrastruttura ferroviaria della linea Ionica. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostituivo con bus. I tecnici di ...

Maltempo - Reggio Calabria in ginocchio dopo il passaggio del Ciclone Mediterraneo : danni ed evacuazioni - il riepilogo : Prosegue anche oggi l’operatività di monitoraggio della Prefettura di Reggio Calabria, nonostante si sia registrato il miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutta la provincia. Durante la mattinata è stata svolta una ricognizione sulle segnalazioni dei danni provocati dal Maltempo. Gli interventi eseguiti dalle Forze dell’Ordine, in collaborazione con il personale dei Vigili del Fuoco, Anas, RFI hanno consentito di contenere al minimo ...

Maltempo - situazione critica a Reggio Calabria per vento impetuoso e piogge torrenziali : la Prefettura mobilita i soccorritori : Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal Maltempo. A Montebello Ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ...

Maltempo Calabria : allagamenti - alberi e detriti sulle carreggiate : Nelle prime ore della giornata odierna, a Reggio Calabria è stata effettuata una ricognizione degli interventi eseguiti nel corso della notte, volti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché la transitabilità delle arterie stradali di ogni ordine e grado. Le Forze di Polizia, unitamente a personale dell’Anas e dei Vigili del Fuoco sono prontamente intervenute sulle segnalazioni e richieste di intervento pervenute ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo Calabria : un ferito a causa del forte vento nel Crotonese - disagi nel Vibonese : forte Maltempo nel litorale ionico calabrese: a causa soprattutto del forte vento, si registrano ingenti danni anche nel Crotonese. A Scandale le raffiche di vento hanno provocato anche un ferito: si tratta di un uomo che, nel tentativo di chiudere una finestra che era stata spalancata dalle raffiche, è rimasto ferito al volto ed ha dovuto fare recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone dove gli sono stati praticati 10 punti di ...

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

Maltempo - il Ciclone Mediterraneo flagella Calabria e Sicilia nella notte : piogge alluvionali e vento da uragano [LIVE] : Il Ciclone Mediterraneo è arrivato e sta provocando forte Maltempo nella notte al Sud Italia: il vento di scirocco soffia impetuoso, con raffiche che hanno già superato i 100km/h nello Stretto di Messina e in varie località joniche della Sicilia. Le temperature sono elevatissime: i rilevamenti della mezzanotte sono quasi estivi con +20°C a Reggio Calabria e Tropea, +19°C a Crotone e Vieste, +18°C a Gallipoli, +17°C a Napoli, Bari, Lecce, ...

Maltempo Calabria - allerta rossa a Crotone : riunione in Prefettura : Alle ore 16:30, nei locali della Prefettura di Crotone, è stato riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), per fare il punto della situazione, in relazione alle ventilate avverse condizioni atmosferiche e alla previsione di allerta di colore rosso, che interessa, a partire dalle ore 13:00 di oggi 11 novembre e fino alle ore 24:00 di domani 12 novembre l’intera provincia di Crotone. Alla riunione erano presenti il rappresentante del ...

Maltempo - scuole chiuse domani a Napoli - Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

Maltempo Calabria : 84 alloggi a rischio - disposto lo sgombero : In conseguenza dell’innalzamento di allerta per le condizioni meteorologiche, che da arancione è passato a rosso, il vice sindaco di Crotone Bendetto Proto ha prorogato la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, che era stata gia’ disposta per oggi, anche per la giornata di domani, invitando la cittadinanza alla massima prudenza nelle prossime ore ed a limitare gli spostamenti. Nel frattempo e’ stato attivato il ...