Maltempo Bologna | Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero degli anziani a Budrio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Proseguono gli interventi di soccorso nella zona di, anche oggi alle prese con gli allagamenti per l’esondazione del fiume Idice. Verso le 13, in via Rondanina, ideldel nucleo del soccorso acquatico hanno evacuato due persone con due cagnolini, che negli ultimi giorni erano rimasti chiusi in casa. Nella mattinata sono stati portati a termine diversi altri interventi di evacuazione di persone rimaste in casa e di animali e beni da aziende agricole e allevamenti. L'articolodelalper ilMeteo Web.

