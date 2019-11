Maltempo a Napoli | violentissima grandinata a Fuorigrotta | tragedia sfiorata VIDEO SHOCK

Maltempo a Napoli - quintali di plastica sulla spiaggia del lungomare : quintali di plastica e di rifiuti vari sono stati trasportati dalle mareggiate dei giorni scorsi sull'arenile del lungomare Caracciolo a Napoli dove sono all'opera, per la rimozione, gli...

Maltempo a Napoli e in fascia costiera - martedì con allerta gialla : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo. LEGGI ANCHE Maltempo, lettera di una bimba al sindaco de Magistris: «Voglio andare a scuola tutti i...

Maltempo Campania : dopo la mareggiata quintali di plastica sull’arenile di Napoli : A causa delle intense mareggiate dei giorni scorsi, quintali di plastica e di rifiuti vari sono stati trasportati sull’arenile del lungomare Caracciolo a Napoli: sul posto, per la rimozione, gli operatori del Comune. Il fenomeno, abbastanza comune, è stato aggravato dalla durata della avverse condizioni meteo che da giorni assediano il capoluogo campano. L’intera spiaggia antistante la Rotonda Diaz è stata invasa da oggetti come ...

Maltempo a Napoli - la furia del mare cancella la spiaggia dei Maronti a Ischia : Danni ingenti a Ischia a causa del Maltempo che sta imperversando: a farne le spese la spiaggia dei Maronti, la più grande e una delle più conosciute dell'isola. Il mare in tempesta...

Maltempo su Napoli - devastato il circolo Canottieri : strappato il pallone : Il pallone pressostatico sgonfiato, o peggio ancora strappato, il bar estivo allagato con la terrazza completamente inondata, verifiche alle palestre e agli ingressi. La Canottieri Napoli fa i conti...

Maltempo nel Golfo di Napoli : Procida isolata - difficoltà nei collegamenti per Ischia : Le avverse condizioni meteo hanno provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Fortissimo il vento di scirocco. Situazione simile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli. Del tutto sospesa l’attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida si spera in ...

Bomba d'acqua Napoli/ Video Maltempo : Rione Sanità allagato - macchine sommerse : Bomba d'acqua Napoli, maltempo in Campania: Rione Sanità allagato da fiume di pioggia. macchine sommerse dall'acqua: il Video.

Maltempo - tempesta di scirocco : Capri isolata - stop collegamenti fra Napoli e l’isola : Il vento ha flagellato Capri sin dalle prime ore del pomeriggio e ha raggiunto una velocità di oltre 30 nodi, alzando onde di circa 6 metri. In questa situazione, il traghetto lento delle 17.40 per Napoli non è potuto partire, lasciando sulla banchina del Porto di Marina Grande oltre 100 passeggeri. Tra questi, la squadra di calcio giovanile dell’Arzanese, giunta sull’isola per disputare una partita contro il Real AnaCapri. Bloccato ...

Maltempo - a Napoli le strade diventano un fiume in piena : Sabato mattina Napoli si è svegliata completamente allagata. L’ondata di Maltempo che in settimana ha interessato tutta l’Italia (GLI AGGIORNAMENTI) si è abbattuta anche sul capoluogo campano. Interessate molte zone della città, dal centro fino alla collina. Al Vomero le macchine procedono a fatica per via dell’acqua alta. In difficoltà anche il rione Sanità per via di una vera e propria bomba d’acqua: le immagini sui social mostrano un fiume di ...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11 - A Napoli una Bomba d'acqua...