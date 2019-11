Malpensa e Linate | nuove regole per imbarchi più veloci Cosa cambia

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 19 novembre 2019) Stop alle limitazioni sui liquidi in valigia e al controllo separato di computer e tablet. E un benvenuto alla tecnologia biometrica. Sono queste le principali novità - alcune già in fase di sperimentazione - che saranno introdotte stabilmente a partire dal 2021 negli aeroporti milanesi di. Obiettivo: rendere piùle pratiche di imbarco. Tornano i liquidi a bordo L’autorizzazione a portare con sé nei bagagli a mano i liquidi oltre i 100 ml è un ritorno al passato: il divieto era infatti entrato in vigore dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, motivato da ragioni di sicurezza. Come spiega il Corriere della Sera, ala sperimentazione è iniziata già questa estate. A permetterla sono lemacchine radiogene, che superano i raggi X ed effettuano una vera e propria Tac alla valigia che si vuole imbarcare, riuscendo a vedere con più ...

