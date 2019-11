Malara-Marinelli | cantiere Viale delle Repubbliche Marinare fermo | strada sta sprofondando

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma – “Dobbiamo constatare purtroppo il blocco dei lavori da 3/4 giorni neldi, che impegna i due incroci che collegano laa Corso Duca di Genova. Se il cantierato ha palesato fin dall’inizio problemi di congestione del traffico in questa zona nelle ore di punta, ci siamo augurati da subito che tali lavori di manutenzione venissero ultimati nei tempi più celeri; una premessa purtroppo già infranta, considerato che gli operai sono fermi già da diversi giorni per i forti rovesci sul Litorale Sud di Roma”. “Al blocco degli interventi dovuti alle condizioni meteo si sta aggiungendo anche l’aggravamentocondizioni del mantole; se laè stata recintata per collassi dell’asfalto dovuti aperdite d’acqua nel sottosuolo, ancora due perdite sono presenti in questo punto di Ostia ed il mantole sta ...

