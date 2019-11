Mafia | pentito Avola | ' su stragi in passato non tutti i magistrati cercavano la verità'

Mafia : pentito Avola - 'dovevamo fare la guerra allo Stato' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "L'esplosivo era morbido, della consistenza del pongo. Era all'interno di bidoni utilizzati per le olive. Ercolano mi disse di preparare due di questi bidoni pieni. Si parlava del fatto che si doveva fare la guerra allo Stato a partire dai magistrati". Lo ha dett

Mafia : pentito Avola - ‘dovevamo fare la guerra allo Stato’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – “L’esplosivo era morbido, della consistenza del pongo. Era all’interno di bidoni utilizzati per le olive. Ercolano mi disse di preparare due di questi bidoni pieni. Si parlava del fatto che si doveva fare la guerra allo Stato a partire dai magistrati”. Lo ha detto il pentito di Mafia catanese Maurizio Avola parlando al processo Capaci bis in corso davanti alla Corte ...

Mafia : pentito Riggio - ‘esplosivo di Capaci sistemato con gli skateboard’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – L’esplosivo della strage di Capaci sarebbe stato sistemato nel tunnel sotto l’autostrada con uno skateboard. A dirlo nel corso di un confronto è il pentito di Mafia Pietro Riggio. Riferisce quanto gli sarebbe stato detto dall’ex poliziotto Giovanni Peluso, oggi indagato per la strage, nel corso di un confronto avvenuto lo scorso 7 marzo. Il verbale è stato depositato agli atti ...

Mafia : pentito Avola - ‘per strage Capaci artificiere Usa vicino a John Gotti’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – Per addestrare gli stragisti di Capaci la Mafia americana avrebbe inviato un misterioso esperto di esplosivi, “uomo di John Gotti”. A dirlo in aula, al processo ‘Capaci bis’ che si celebra davanti alla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, è il pentito di Mafia Maurizio Avola, indagato con Maurizio D’Agata. Avola ne aveva già parlato all’inizio ...

Mafia : processo Capaci - confronto tra poliziotto indagato e pentito - ‘Non ero su luogo strage’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – Giovanni Peluso, l’ex poliziotto indagato per la strage di Capaci, esclude “al cento per cento” di avere fatto parte della strage in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Lo fa nel corso di un confronto con il pentito che lo accusa, Pietro Riggio, avvenuto il 7 marzo scorso. Peluso si difende: “Lo escludo al ...

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino c’è stato’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – E alla vigilia del processo sul Capaci bis, che riprenderà domani mattina a Caltanissetta con le deposizioni dei collaboratori di giustizia Pietro Riggio e Maurizio Avola, Mutolo spiega: “Si è sempre parlato di servizi segreti ma si ha paura”. Nei mesi scorsi il pentito Riggio, ex guardia penitenziaria, aveva detto ai magistrati che per la strage di Capaci, che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice ...