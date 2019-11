Mafia | duro colpo al mandamento di Brancaccio | arrestati i vertici

Mafia Capitale - il terrore del testimone : "Se accuso Carminati duro una settimana" : Dopo le condanne in appello, il caso del "cecato" arriva in Cassazione. Con il suo bagaglio di minacce, collusioni e intimidazioni ai testimoni. Ecco un retroscena inquietante Massimo Carminati condannato per Mafia" Roma Capitale della Mafia: ecco come i clan si spartiscono la città"