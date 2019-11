Lotta alla droga | domani conferenza stampa Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

"La privacy non è un freno alla Lotta all'evasione" dice Soro : Non è l'Autorità Garante della protezione dei dati personali e della tutela del diritto alla privacy a ostacolare la lotta all'evasione fiscale e il lavoro dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. In un'intervista a Il Sole 24 Ore, Antonello Soro, che della Authority è il Presidente, si sfoga dicendo che si tratta di una delle più grandi bufale o fake news o di una “gigantesca mistificazione”. Uno scenario che, secondo Soro, avrebbe preso ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alla Lotta del warm-up. Valentino Rossi in cerca di feeling : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Via al warm-up! 9.49: 1′ al via di questo turno di prove importante per andare a definire gli assetti in vista della gara. 9.47: Si profila una gara abbastanza difficile in ottica podio per l’Italia con Andrea Dovizioso sesto in griglia ma apparso meno consistente delle ultime uscite dal punto di vista del passo, mentre Valentino Rossi sarà chiamato ad una rimonta furibonda dalla ...

MotoGP - chi sostituirà Jorge Lorenzo alla Honda? BalLottaggio Crutchlow-Zarco : La notizia è ormai ufficiale: Jorge Lorenzo si ritira e lascia il mondo delle corse. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo e uno dei personaggi più importanti della MotoGP, ha deciso di appendere il caso al chiodo. In un’affollata conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 della classe regina, l’annuncio dell’iberico. Una storia che quindi termina a 32 anni con 68 vittorie, 152 ...

Motocross - Tony Cairoli : “Pronto a Lottare per il decimo titolo - la spalla ormai è ok” : Tony Cairoli si mette alle spalle gli acciacchi e affila le armi in vista del Mondiale MXGP 2020. Il fuoriclasse siciliano è reduce da un campionato chiuso ampiamente in anticipo, per colpa dell‘infortunio alla spalla rimediato a Kegums, in Lettonia, che lo ha messo fuori causa e costretto successivamente all’operazione alla quale si è sottoposto a luglio. Il decorso in questi mesi sta procedendo nel migliore dei modi, come ha ...

Morta Amedea Zanarini - addio alla partigiana Catia : “Lottare sempre per diritti delle donne” : Amedea Zanarini si è spenta a Bologna all'età di 95 anni. Originaria di una famiglia di mezzadri, dopo essere stata staffetta partigiana e croce al merito di guerra, si è battuta per tutta la vita per l'emancipazione delle donne, ricordando: "Se è vero che le donne hanno raggiunto ciò che non avevano in passato, è altrettanto vero che queste conquiste sono a rischio e vanno difese".Continua a leggere

Ministro tedesco a 'lezione' di Lotta alla mafia : "In Germania servono nuove leggi" : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Due giornate a 'lezione' di lotta alla mafia a Palermo, tra incontri con magistrati palermitani e autorità per discutere della legislazione antimafia vigente in Italia, che negli ultimi anni ha ottenuto numerosi successi. Una delegazione di magis

Classifica Mondiale Moto3 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : si infiamma la Lotta per la seconda posizione. Dalla Porta vince da iridato : Al termine del Gran Premio della Malesia non si chiude ancora la lotta per la seconda posizione nella Classifica del Mondiale della Moto3: gran lotta tra Canet, Arbolino e Ramirez. Titolo già assegnato dal GP d’Australia a Lorenzo Dalla Porta. Ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto3 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Lorenzo Dalla Porta Honda ITA 279 2 Aron CANET KTM SPA 190 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 175 4 Marcos RAMIREZ ...

Il Napoli dice troppo presto addio alla Lotta scudetto : Il Napoli perde a Roma 2-1 e si apre una dolorosa presa d’atto nel campionato. Dopo appena undici giornate, il Napoli è fuori dai giochi per lo scudetto. È settimo con 18 punti, fuori anche dalla zona Champions. Il peggior risultato degli ultimi dieci anni. Tre sconfitte in undici partite. Una riflessione è doverosa. È la terza sconfitta in campionato ma le altre due sono avvenute nel finale in condizioni rocambolesche. Questa no. Noi non ...

Antisemitismo - Segre non ci si può astenere dalla Lotta al razzismo : razzismo, Segre: Il mio era un appello etico che parlava alle coscienze, alle anime e ai cervelli dell'intero ceto politico italiano senza distinzione

La Lotta alla cimice asiatica che minaccia la nostra agricoltura si fa con la produzione di insetti “antagonisti” : il viaggio nella biofabbrica : C’è chi l’ha chiamata la Xylella del Nord, la cimice asiatica, insetto alieno arrivato dall’Estremo Oriente nel 2012, sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana. A essere colpita è soprattutto la frutticoltura: secondo un calcolo del Centro servizi ortofrutticoli di Ferrara, solo sul comparto pere e pesche il danno è già di 356 milioni di euro, mentre si stima siano andate perse circa 486mila giornate di lavoro. Per ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Rafael Nadal toglie Stan Wawrinka dalla corsa per le ATP Finals. Berrettini e Monfils ultimi rimasti in Lotta : Con una prova di particolare solidità, Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo, che da lunedì sarà in ogni caso di nuovo in vetta al ranking ATP, batte lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 6-4. Per lo spagnolo si tratta dell’undicesima volta al terzultimo atto di un torneo nel 2019, mentre per l’elvetico la sconfitta di stasera significa dover abbandonare ...

Alitalia - Lufthansa offre 200 milioni : <br>"Tagli alla fLotta e al personale" : Sono passati più di due anni dal commissariamento di Alitalia e il salvataggio della compagnia aerea italiana, per quanto vicino, sembra allontanarsi di più giorno dopo giorno. Nell'affaire Alitalia è entrata a gamba tesa la compagnia aerea tedesca Lufthansa, che si è detta pronta ad investire più di tutti gli altri partner, circa 200 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni.La proposta di Lufthansa, arrivata con una lettera inviata a ...

Decreti sicurezza - Lamorgese : “Entro fine anno saranno modificati. Lotta alla mafia è priorità del governo” : Entro la fine del 2019 i Decreti sicurezza approvati dal precedente governo saranno modificati. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’audizione in Commissione Antimafia. “Sui Decreti sicurezza sicuramente c’è stato un intervento del capo dello Stato, quindi noi certamente in prima battuta faremo le modifiche per rendere conforme alle osservazioni che ...