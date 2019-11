LIVE Olimpia Milano-Maccabi | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | tutto pronto al Forum

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.34: In totale le due squadre si sono affrontate 33 volte ed il bilancio è favorevole al, che è avanti 18-15. Ail vantaggio è di 10-5 per l’. 20.29: Ettore Messina ha presentato così la sfida: “Ilè una squadra in grande condizione, che gioca con una notevole dose di fisicità, difficile da contrastare, e ovviamente dispone anche di un grande potenziale offensivo. Per noi sarà fondamentale la condizione difensiva, ma anche un attacco ordinato che non permetta loro di poter poi correre in campo aperto, che è ciò che preferiscono fare. Ci teniamo a giocare una bella partita nella serata in cui onoriamo una grande leggenda del nostro club come Dino Meneghin e in cui la nostra proprietà ha dato un grande segnale di solidarietà e sostegno alle zone del nostro paese colpite dal maltempo” 20.24: ...

SportandoIT : Dino Meneghin: Il ricordo più bello il primo scudetto con l’Olimpia Milano - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Maccabi Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: sfida delicatissima per Messina lombardi per usci… - Pianeta_Basket : LIVE EL - Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, la diretta testuale -