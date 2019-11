LIVE Olimpia Milano-Maccabi | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | grande equilibrio al

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-24 Tripla di Dorsey. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Perfetta parità al Forum 21-21 Appoggio al vetro di Hunter. 21-19 Due liberi di Mack. 35 secondi alla fine del primo quarto. 19-19 Wolters segna dopo aver preso il rimbalzo da una stoppata pazzesca di Biligha. 19-17 Un solo libero per Mack Diventano sei addirittura le palle perse di. Davvero troppe in questo primo quarto. Due minuti alla fine. Quinta palla persa da. Timeout televisivo al Forum 18-17 Due liberi di Black. 18-15 Super palla di Rodriguez per Scola che segna con uno splendido movimento. 16-15 Zoosman ruba palla e appoggia tutto solo in contropiede. 16-11 Rodriguez trova la linea di fondo e segna anticipando la stoppa di Black. Cinque minuti a fine primo quarto. 14-11 Zoosman appoggia al vetro. 14-9 Bel canestro in penetrazione di Micov. 12-7 Cohen si appena ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Maccabi Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: sfida durissima per la squadra di Messina. Al For… - SportandoIT : Dino Meneghin: Il ricordo più bello il primo scudetto con l’Olimpia Milano - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Maccabi Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: sfida delicatissima per Messina lombardi per usci… -