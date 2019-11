LIVE Olimpia Milano-Maccabi | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 92-88 | Rodriguez e

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Era una partita importantissima per la squadra di Ettore Messina, che ha avuto un grande contributo di Luis Scola (20 punti) e di uno straordinario Sergio(18 punti e 11 assist). Alnon bastano i 25 punti di Scottie Wilbekin. E’ FINITAAAAAAA!vince la settima partita della sua stagione in, restando imbattuta in casa. L’con questa vittoria rimane in testa alla classifica con un record di 7-2. 92-88 Ilsbaglia due triple di fila e alla fine Acy trova i due punti in tap in 92-86 Dentro i due liberi del Chacho.è vicinissima al traguardo. 90-86 Black segna l’appoggio al vetro. 22 secondi alla fine. 90-84 Dibartolomeo segna in penetrazione. Ultimo minuto. 90-82 Bravissimo ancorache serve Scola. ...

News1English : LIVE – Olimpia Milano-Maccabi Tel-Aviv 92-88 4th Q Eurolega 2019/2020 (DIRECT) - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Maccabi Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a metà primo quarto (16-11) -… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Maccabi Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: tutto pronto al Forum per lo scontro al vertice -… -