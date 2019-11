Live Non è la D’Urso | Vittorio Sgarbi offende Luxuria Feltri se ne va

Fonte : lanostratv

(Di martedì 19 novembre 2019) Vladimiroffesa da-Non è la D’Urso Durante la puntata di-Non è la D’Urso,si sono confrontati contro le cinque sfere, ovvero cinque personaggi noti che si dividono in favorevoli e contrari alle affermazioni del giornalista e del critico d’arte. Gli animi però si sono riscaldati quando è intervenuta Vladimir. Inizialmente la donna ha attaccatoper alcuni termini che in passato ha usato per indicare gli omosessuali,Vladimir ha dichiarato: “Fr***o e R******E sono battute che possono suscitare applausi ma in realtà sono insulti, non sottovaluti il peso delle sue parole che sentite dai più giovani possono portare al bullismo. Certe battute possono anche uccidere”.ha semplicemente ribadito che lui usa il linguaggio che vuole e che pretende che non si faccia la guerra ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - WeCinema : Se siete fan del Blasco, non potete perdere ‘Vasco Non Stop Live 018 + 019’, il docufilm di Pepsy Romanoff che tram… - espressonline : Live non è #Giletti: nello studio dello 'zio Massimo' il proclama contro il gioco asservito della tv lascia il temp… -