Live Non è la D' Urso | Mediaset festeggia | 3 | 5 milioni nonostante la Nazionale

Live Non è la D’Urso Heather Parisi per tanti anni sono stata picchiata : Heather Parisi è stata ospite insieme alla sua famiglia ospite del programma “Live non è la D’Urso” ma durante l’intervista la ballerina ha fatto un racconto choc: «Per sette anni sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno, ora sono rinata». La showgirl ha raccontato per la prima volta questo suo segreto custodito per anni. Heather Parisi è stata la prima ospite della puntata di “Live non è la D’Urso” e dopo aver affrontato ...

Live Non è la D’ Urso lite tra Sgarbi e Vladimir Luxuria : A “Live non è la D’Urso” è scoppiata una lite furiosa tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria: «Lo hai detto tu che ti prost…tuivi, non mi rompere il ca**o». Vittorio Sgarbi nell’uno contro tutti insieme a Vittorio Feltri si trova di fronte a Vladimir Luxuria dando il via ad una discussione molto animata. Ina una delle ultime ospitate di Vittorio Sgarbi da Barbara D’Urso, aveva detto che Vladimir Luxuria in passato si è ...

“Chiedetele dove sono le sue figlie”. Heather Parisi - il messaggio ‘choc’ durante l’intervista a Live Non è la D’Urso : Oltre ai gemelli che mostra sempre sui social, Heather Parisi ha altre due figlie più grandi. Ma tra queste ragazze e la madre il rapporto sarebbe molto delicato. Lo dimostra quanto accaduto lunedì 18 novembre 2019 su Instagram mentre andava in onda l’intervista di Heather a “Live – Non è la D’Urso”. durante l’intervista con Barbara D’Urso, Heather Parisi ha raccontato di aver subito per anni violenza domestica. Dopo aver raccontato quel fatto ...

A 'Live - Non è la d'Urso' Taylor Mega ammette l'ubriachezza della settimana scorsa : Taylor Mega ancora protagonista a Live - Non è la d'Urso: nella puntata di lunedì 19 novembre con estrema disinvoltura la bella friulana pone fine ad uno dei casi televisivi più discussi della settimana. Durante un collegamento avvenuto la settimana scorsa infatti, Taylor era apparsa evidentemente su di giri, anche se la stessa aveva più volte negato di aver bevuto. I fuori onda mandati in settimana da Striscia la Notizia l'avevano però ...

Live - Non è la d'Urso - silenzi e risate agli sgarbi di Sgarbi : No, Vittorio Sgarbi che sbraita contro Vladimir Luxuria non è trash. Non fa ridere, non è spettacolo, non intrattiene. Vittorio Sgarbi che si scompone mettendo il naso nel privatissimo, fino a dentro le mutande, di Vladimir Luxuria, non è comico, esilarante o spassoso. "Innanzitutto ti comporti in maniera educata", gli avrebbe tonato Barbara d'Urso qualche anno fa. Crolli di palazzine popolari, responsabilità politiche. Vi ricordate? Quella ...

Live Non è la D’Urso - Vittorio Feltri lascia lo studio furioso : “Una riedizione tardiva del manicomio e di un pollaio meraviglioso pieno di cretine” : Vittorio Feltri, un fiume in piena in diretta su Canale5, dopo aver sbottato contro gli ospiti ha lasciato lo studio di Live-Non è la D’Urso. Il direttore di Libero era presente in puntata con Sgarbi per un confronto con le cinque sfere: “Io parlo come la gente comune, voi fate un’inutile guerra al vocabolario”, ha risposto alle critiche di Alda D’Eusanio che le chiedeva conto del suo linguaggio spesso colorito. ...

Luxuria Vs Sgarbi e Feltri : quando la tv diventa letame | Live Non è la d’Urso : Luxuria Vs Sgarbi e Feltri: è questo l’argomento più caldo delle ultime ore grazie alla puntata di Live – Non è la d’Urso andata in onda ieri sera su Canale 5. Una televisione triste quella proposta da Barbara d’Urso, da sempre paladina della comunità LGBTQ e in questo caso connivente della peggior spazzatura spuntata sul piccolo schermo. Il match Luxuria Vs Vittorio Sgarbi e Feltri inizia da quest’ultimo, colpevole ...

Live Non è la D’Urso - Ettore Andenna rivela : “Oggi allevo polli”. Ivano dei Cugini di Campagna sbotta contro Interrante : “Zitto - cogl***! Barbara D’Urso ti pagherà la pensione” : Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso si è parlato anche dei vip in pensione. Tra gli ospiti in studio c’era l’ex conduttore di “Giochi senza Frontiere” Ettore Andenna, che ha rivelato che oggi gestisce un allevamento di polli. Una notizia che ha suscitato non poche perplessità: “Conducevi ‘Giochi senza Frontiere’ e adesso allevi polli”, ha commentato la conduttrice, Barbara ...

Live Non è la D’Urso - Vittorio Sgarbi sbotta contro Vladimir Luxuria : “Tu eri una prostituta! Hai il c***o! Eri o no un uomo?” : Scintille in studio a Live non è la D’Urso tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Quello che doveva essere un confronto tra i due si è trasformato infatti in una lite furibonda. Tutto è partito da una dichiarazione rilasciata qualche tempo fa dal critico d’arte che associava l’ex parlamentare alla prostituzione: parole forti, che Sgarbi non solo non ha smentito ma ha rilanciato sostenendo di averlo letto in un’intervista ...

Live Non è la D’Urso - il pubblico le incita e scatta il bacio saffico. Tutto in diretta : L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata particolarmente infuocata. E non solo per lo scontro durissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria e per le rivelazioni scioccanti di Heather Parisi, che per la prima volta ha rivelato di aver subito violenze domestiche per sette anni. C’è stato anche un bacio saffico nel corso della serata di lunedì 18 novembre. D’altronde Barbara D’Urso aveva annunciato che sarebbe stata una puntata dalle ...

Live – Non è la d’Urso - Paolo Brosio : "Sono stato frainteso - non copro gli abusi" : Il giornalista è stato ospite nel salotto di Barbara d'Urso per chiarire la sua posizione sugli abusi.

Ascolti Tv lunedì 18 novembre : Live – Non è la d’Urso tocca il 15.15% : Dati Ascolti Tv lunedì 18 novembre: Live, Non è la d’Urso al 15.15% La serata di ieri non è particolarmente interessante da analizzare perché non c’era alcuna sfida entusiasmante su cui tenere gli occhi puntati: da una parte infatti Rai Uno trasmetteva le qualificazioni 2020, il cui grande richiamo è cosa ovviamente scontata, mentre dall’altra […] L'articolo Ascolti Tv lunedì 18 novembre: Live – Non è la ...

Heather Parisi a Live-Non è la D'Urso : "Pestata per 7 anni dal mio compagno - come mi ha ridotto" : Racconto choc di Haether Parisi a Live-Non è la d’Urso su Canale 5. La ballerina, per la prima volta con marito e figli in tv, ha voluto parlare face to face a Barbara D'Urso per raccontare un episodio mai svelato prima. “Per sette anni sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno", ha tuonat

Taylor Mega a Live : ‘Non ero ubriaca - ero brilla’ : Drink in mano e sorriso compiaciuto di chi sa di aver fatto una marachella, Taylor Mega è ospite di Live – non è la d’Urso nella puntata in onda lunedì 18 novembre su Canale 5 per spiegare quanto accaduto la scorsa settimana. Il collegamento ‘alcolico’ In collegamento da Sharm El Sheik infatti l’influencer era apparsa piuttosto confusa e più che parlare biascicava in maniera incomprensibile. Barbara d’Urso ...