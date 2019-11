LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Marc Marquez in vetta | Valentino Rossi 6°

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez al comando della sessione - caduta per Alex Marquez con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 44 P. ESPARGARO +0.655 3 36 J. MIR +0.976 4 27 I. LECUONA +1.380 5 35 C. CRUTCHLOW +2.483 6 6 S. BRADL +2.735 7 73 A. Marquez +4.630 8 17 K. ABRAHAM +5.229 9 33 B. BINDER +5.273 10 53 T. RABAT +5.863 11.20: Attenzione! ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Pol Espargaró comanda la sessione - Alex Marquez in pista con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: Nel frattempo, colpiscono le novità in Yamaha: nuovo telaio per la M1 e anche il motore avrà diversi aspetti innovativi soprattutto dal punto di vista dell’elettronica. 11.07: Alex Marquez in pista con la Honda, versione “datata”. 11.05: Mir si migliora e si porta a 0″765 da Pol Espargaro, rimanendo però sempre in terza posizione. 11.03: Primo giro cronometrato ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl con un tempo - non si gira per le basse temperature : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: Tra le attrazioni di questo Test, la nuova coppia Binder-Espargaro di KTM New number, new adventure for @BradBinder_41! �3? And a new team-mate for @polespargaro! LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl in pista al momento! Alex Marquez gira con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32: Bradl è rientrato ai box ed è tornato il silenzio a Valencia. 10.31: 1’34″497 per Bradl che, fino ad ora, ha completato 6 giri con la nuova Honda. 10.29: 1’34″534 per il tedesco della Honda che abbassa ancora il suo riferimento. 10.27: 1’35″444 per Bradl che abbassa ancora una volta il proprio crono di riferimento e lavora per acquisire informazioni ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la prima giornata! Valentino Rossi in cerca di risposte dalla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: In KTM ci sarà anche una vecchia conoscenza, ovvero Dani Pedrosa, nelle vesti di collaudatore. Look who's joining us for the #ValenciaTest! LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco scatta la prima giornata! Valentino Rossi in cerca di risposte dalla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: Come detto anche per Ducati, per la casa giapponese ci sarà un grande sforzo perché probabilmente Fabio Quartararo e Franco Morbidelli del Team Petronas avranno a disposizione il nuovo modello. What an unforgettable 2019 season finale at the #ValenciaGP LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : si provano le moto in versione 2020! Attesa per Valentino Rossi - Ducati per rinascere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test – La presentazione dei Test Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test di motoGP a Valancia (Spagna). Sul tracciato “Ricardo Tormo” avrà inizio una due-giorni di prove molto importanti per deliberare il nuovo materiale sulle moto 2020 e i team avranno necessità di acquisire informazioni e, nello stesso tempo, i piloti dovranno ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi. Lorenzo : “Mi ritiro a testa alta” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 NOVEMBRE: TEST 2020 A Valencia. IL PROGRAMMA E GLI ORARI JORGE Lorenzo: “MI ritiro A testa ALTA E CON TANTE VITTORIE” ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP LA CRONACA DELLA GARA 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi - saluta Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.46 Amici, il Mondiale MotoGP è finito, ma il 19-20 novembre si svolgeranno a Valencia i primi Test verso la stagione 2020! Vi aspettiamo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez implacabile - 4° Dovizioso - 8° Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.46 Amici, il Mondiale MotoGP è finito, ma il 19-20 novembre si svolgeranno a Valencia i primi Test verso la stagione 2020! Vi aspettiamo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : fuga decisiva per Marquez - Quartararo si arrende : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Quartararo sembra essersi arreso, 1″3 di vantaggio per un Marquez implacabile. -8 Dovizioso a 7 decimi da Miller, ma ora Rins è molto vicino al forLIVEse. -9 CADE FRANCO MORBIDELLI! Che peccato, era sesto. -9 STRAPPO DECISIVO! Marquez allunga a 1″1, Quartararo in gara non è ancora pronto per battere lo spagnolo, a differenza di quanto accade in qualifica. -10 La situazione: ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : se ne va Marquez - Dovizioso spera nel podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Quartararo sembra essersi arreso, 1″3 di vantaggio per un Marquez implacabile. -8 Dovizioso a 7 decimi da Miller, ma ora Rins è molto vicino al forLIVEse. -9 CADE FRANCO MORBIDELLI! Che peccato, era sesto. -9 STRAPPO DECISIVO! Marquez allunga a 1″1, Quartararo in gara non è ancora pronto per battere lo spagnolo, a differenza di quanto accade in qualifica. -10 La situazione: ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez sorpassa Quartararo - 4° Dovizioso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Piccolo calo di Miller, Dovizioso torna a 4 decimi dall’australiano della Pramac. -16 Quartararo cerca di non mollare e resta a 6 decimi da Marquez. Sta rischiando molto il francese. -17 Marquez sta spremendo la Honda al massimo, 7 decimi di vantaggio su Quartararo. Vuole andare a vincere praticamente da solo anche il titolo costruttori… -17 Caduto Crutchlow, Valentino Rossi si ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : battaglia Quartararo-Vinales - Valentino Rossi non lontano dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 CHE SORPASSO DI MARQUEZ SU QUARTARARO! Lo spagnolo sorprende il francese all’interno! Il giovane transalpino prova a rispondere all’esterno, ma resta dietro! -20 Quartararo e Marquez sono incollati, Miller a 1″3, Dovizioso a 1″8, Rins a 2″3, Morbidelli a 2″9, Vinales a 3″3, Mir a 4″, Rossi a 4″8. 11° Petrucci, 15° Iannone, 18° ...