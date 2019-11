LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Fabio Quartararo davanti | bandiera rossa per

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Spagnolo nella ghiaia di curva 13, moto ko ma pilota illeso. Sessione sospesa 13.23 CADUTA DI MARC MARQUEZ!! 13.21 Ora quasi tutti i piloti si fermano ai box. Rimane fuori solamente Marquez, con Rossi che procede su tempi alti. 13.19 Di nuovo in pista Rossi, mentre Dovizioso si ferma ai box 13.16 Ancora un buon ritmo per, ma Dovizioso martella con 4-5 decimi dal miglior tempo. Ottimo esordio della nuova Ducati! 13.14 1:31.4 per Dovizioso che continua a far segnare buoni tempi. 13.12 Dopo un ottimo run torna ai box Rossi, quindi escono Dovizioso e Miller 13.10 Di nuovo in pistae Morbidelli e Michele Pirro 13.07 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 20 F.1:30.599 2 21 F. MORBIDELLI +0.051 3 93 M. MARQUEZ +0.193 4 12 M. VIÑALES +0.195 5 4 A. ...

