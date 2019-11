LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 92-94 | Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA | i

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qua. Partita veramente emozionante e spettacolare questa tra. Grazie per essere stati con noi e rimanete su questi schermi per ricevere tutte le notizie sulitaliano, europeo e statunitense. Grande impresa dei sardi che rimontano 15 punti di svantaggio e vincono sul campo di. 92-94 Schiacciata totalmente inutile di Williams, a tempo ormai scaduto vince. 90-94 McLean subisce fallo da Williams, va in lunetta, segna solo un libero, ma regala un importantissimo +4 a. 90-93 2/2 dalla lunetta per McLean. Ancora 10″ a disposizione di. 90-91 2/2 anche per Richardson. Ancora 20″ sul cronometro. 88-91 2/2 di Pierre ai liberi. 27″ alla fine. 88-89 Lay-up a bersaglio per Williams. 35″ al termine. 86-89 CURTIS JERRELLS DA TRE. +3a ...

zazoomblog : LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 83-84 Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA: sardi in vantaggio a due minut… - zazoomnews : LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 7-8 Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA: inizio equilibrato di primo quar… - zazoomblog : LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 50-41 Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA: i padroni di casa scappano via… -