LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 83-84 | Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 68-62 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa toccano il +15 nel terzo quarto - ma i sardi riescono a tornare a -6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 Spissu risponde a tono! 71-64 Bomba di Pnini che rimanda indietro Sassari. 68-64 Lay-up di Pierre e Sassari è a -4. Si va, dunque, all’ultimo intervallo coi padroni di casa avanti di 6. 68-62 Schiacciata di Foster in chiusura di periodo. 66-62 Bomba di Jerrells. Da -15 a -4 per i sardi. 66-59 Jerrells fa 1/2 ai liberi. 66-58 Tap-in vincente di Howell. 64-58 Rubata e Bomba per ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 57-44 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : Malachi Richardson si prende il palcoscenico a inizio terzo quarto - sette punti consecutivi dello statunitense e gli israeliani toccano il +13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-44 +15 Holon con Caupain. Pozzecco si vede costretto a chiamare time out. 57-44 Bomba di un Richardson caldissimo in quest’inizio di terzo periodo. 54-44 Canestro dalla media di Malachi Richardson. 52-44 Bomba di Pierre che prova a suonare la carica per Sassari. 52-41 Primi due punti del secondo tempo per Richardson. Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 50-41 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa scappano via a fine secondo quarto con tre triple consecutive di Foster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul 50-41. 50-41 Terza bomba consecutiva di Foster! 47-41 Foster ruba palla e segna un’altra tripla. 44-41 Bomba di Foster! 41-41 Canestro da sotto per Pierre. 41-39 Schiacciata di Williams. 39-39 1/2 dalla lunetta per Evans. 39-38 Altro canestro per Bilan. 39-36 Gioco da tre punti di Evans e Sassari torna a un possesso di ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 7-8 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : inizio equilibrato di primo quarto tra sardi e israeliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Due punti di Williams con un jump shot. 7-8 primo vantaggio Sassari con un canestro di Vitali su assist di Pierre. 7-6 Miro Bilan appoggia al tabellone. 7-4 Marcus Foster dalla media. 5-4 Pierre prende il rimbalzo in attacco e segna. 5-2 Gioco da tre punti di Marcus Foster. 2-2 Canestro di Bilan su assist di Vitali. 2-0 Prima due punti per i padroni di casa con un lay-up di ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : trasferta in Israele per i sardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Hapoel Holon-Dinamo Sassari. I ragazzi di coach Pozzecco sono attesi, dunque, da una trasferta in Isreale. Sarà una sfida ad alta quota, dato che al momento i sardi occupano il primo posto del gruppo A, con un record di 4-1, mentre i padroni di casa si ...