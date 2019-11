LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Spagna-Russia al doppio decisivo | 3-4

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Equilibrio a Madrid. 40-30 Gran passante di diritto di Rublev. 30-30 Lopez chiude con la rete: parità. 30-15 Bene Khachanov sotto rete: volée in chiusura. 15-0 Ace di Rublev. 3-3 Ace di Lopez. 40-30 Sbaglia Lopez in uscita dal servizio. 40-15 GRAN PASSANTE DI RUBLEV! Diritto che buca Granollers. 30-0 Risposta larga di poco di Rublev. 15-0 Buona prima di Lopez. 2-3 Altra risposta errata di Granollers che non ha sfruttato, per tutto il game, le palle break. 40-40 Larga la risposta di Granollers! 40-AD ERRORE DI RUBLEV! Smash in rete su lob di Lopez. 40-40 Ancora due chance sprecate per la. 30-40 Ace di Khachanov. 15-40 ANCORA DUE PALLE BREAK! Feliciano Lopez aggredisce la rete e si inserisce. 0-30 Bravissimo Granollers in risposta: chiude Lopez. 0-15 Ottimo rovescio coperto in risposta di Lopez. 2-2 Game rapidissimi: ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Australia-Colombia 2-0 Stati Uniti-Canada 1-2 Spagna-Russia 1-1 Nadal e De Minaur… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Spagna-Russia al doppio decisivo 0-0 - #Coppa #Davis #DIRETTA: #Spagna-Russia - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Australia-Colombia 2-0 Stati Uniti-Canada 0-2 Spagna-Russia 0-1 Nadal vince il pr… -