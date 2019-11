LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 19 novembre | tutto facile per Tsonga Attesa

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 KAZAKISTAN-OLANDA: anche Mikhail Kukushkin vince il primo set. Netto 6-2 per il kazako contro l’olandese Van de Zandschulp 11.47 FRANCIA-GIAPPONE: Jo-Wilfriedconquista il primo set! 6-2 per il francese contro Uchiyama. 11.43 ARGENTINA-CILE:finora per Guido Pella, che è avanti 4-1 contro Jarry nel primo set. 11.39 KAZAKISTAN-OLANDA: arriva il break di Kukushkin, che si porta sul 3-2 sull’olandese Van de Zandschulp 11.37 FRANCIA-GIAPPONE: sta dominando. Il francese è avanti per 4-1 nel primo set contro Uchiyama. 11.34 FRANCIA-GIAPPONE: break anche di! 3-1 nel primo set per il francese. 11.31 ARGENTINA-CILE: che inizio di Guido Pella! Break immediato contro Jarry. 2-0 nel primo set. 11.26 FRANCIA-GIAPPONE: anche Uchiyama tiene bene il servizio. 1-1 nel primo set. 11.24 ...

