LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 19 novembre | Francia | Kazakhstan ed Argentina

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42-GIAPPONE: Break di Nishioka ai danni di Monfils! Il nipponico conduce il secondo set 2-1, dopo aver vinto il primo. 13:40-CILE: Garin recupera un break a Schwartzman che conduce ora il primo set per 5-2, deve fare attenzione l’argentino. 13:38 KAZAKISTAN-OLANDA: Haase mantiene il servizio e conquista il primo set contro Bublik per 7-5. 13:34 KAZAKISTAN-OLANDA: Break di Haase contro Bublik, il neerlandese servirà per portarsi a casa il primo set. 13.30-GIAPPONE: Nishioka conquista il primo set contro Monfils. Il giapponese si impone per 7-5. Sicuramente un risultato a sorpresa. 13.27-CILE: doppio break di vantaggio per Schwartzman contro Garin. 4-0 per l’argentino. 13.25-GIAPPONE: Break di Nishioka nell’undicesimo game. Il giapponese si porta sul 6-5 contro ...

