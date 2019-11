LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 19 novembre | Francia | Kazakhstan ed Argentina

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46: Queste le sfide del secondo turno dei singolari Monfils (Fra) – Nishioka (Jap)Bublik (Kaz) – Haase (Ola)Schwartzman (Arg) – Garin (Cil) 12.43:e Kazakistan si portano tutte sull’1-0. Loading… Loading… 12.38-CILE: ha vinto Guido Pella. 6-4 6-3 contro il cileno Jarry. 12.35-CILE: break nell’ottavo game per Pella. 5-3 per l’argentino. 12.28-CILE: l’unico match in corso è quello tra Pella e Jarin. 3-3 nel secondo set. 12.23 KAZAKISTAN-OLANDA: Tutto facilissimo anche per Mikhail Kukushkin. Doppio 6-2 all’olandese Van de Zandschulp. Primo punto per i kazaki. 12.16-GIAPPONE: i francesi si portano in vantaggio nella sfida con gli asiatici. Netta vittoria per Jo-Wilfried Tsonga nel primo singolare. 6-2 6-1 a Yasutaka Uchiyama 12.10 ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 19 novembre dominio assoluto di Tsonga. Avanti anche Kazakistan e Argen… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 19 novembre tutto facile per Tsonga. Attesa per la Spagna di Nadal e pe… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 19 novembre dominio assoluto di Tsonga. Avanti anche Kazakistan e Argen… -