LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | l’Argentina surclassa il Cile! Francia-Giappone e

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 19 novembre - tra poco tocca alla Francia. Attesa per la Spagna di Nadal e per Usa-Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Buongiorno cominciamo la DIRETTA di questa seconda giornata delle finali di Coppa Davis 2019. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata delle finali di Coppa Davis 2019. E’ il grande giorno dell’esordio dei padroni di casa della Spagna. Rafa Nadal e compagni affrontano la Russia in una sfida subito decisiva per le Furie Rosse. Infatti i russi hanno ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata delle finali di Coppa Davis 2019. E' il grande giorno dell'esordio dei padroni di casa della Spagna. Rafa Nadal e compagni affrontano la Russia in una sfida subito decisiva per le Furie Rosse. Infatti i russi hanno sconfitto per 3-0 oggi la Croazia e con un'altra vittoria staccherebbe il biglietto per i quarti

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare : Berrettini/Fognini-Pospisil/Shapovalov 6-2 - 3-6 - 3-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta meravigliosa di Shapovalov ma la seconda di Fognini non è efficace 15-15 La volèe di dritto di Berrettini 0-15 Esce il dritto di Fognini, adesso c’è anche un po’ di scoramento in casa azzurra 3-3 Esce la risposta di Berrettini 40-0 Il servizio di Shapovalov 30-0 In rete la risposta di Berrettini sulla seconda 15-0 Ace Shapovalov, ovviamente… 3-2 Lo smash di ...

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare : Berrettini/Fognini-Pospisil/Shapovalov 6-2 - 1-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace Shapovalov 15-15 Esce la volèe di rovescio di Pospisil 15-0 In rete la risposta di Fognini 2-2 Il servizio di Fognini!!! Di nuovo parità nel secondo set 40-15 Bene Berrettini a rete 30-15 Esce la demivolèe di Fognini 30-0 In rete anche la risposta di Pospisil 15-0 In rete la risposta di rovescio di Shapovalov 1-2 Esce la risposta di Berrettini 40-0 Ancora il servizio di Pospisil 30-0 ...

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare : Berrettini/Fognini-Pospisil/Shapovalov 6-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Se ne va il rovescio di Shapovalov 15-15 In rete la risposta di Berrettini 0-15 Esce lo smash da fondo campo di Shapovalov 6-2 SI CHIUDE IL PRIMO SET! In rete la risposta di Pospisil. Azzurri perfetti! 40-15 Ace di seconda Fognini dopo il Tiger 30-15 Aceeeee Fognini!!! 15-15 In rete la risposta di Pospisil 0-15 doppio fallo Fognini 5-2 Esce la voleè di rovescio di Pospisil ma che colpo ...