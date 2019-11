LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Australia-Colombia 2-0 | Stati Uniti-Canada 1-2

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.52 Intanto, come riferisce Giorgio Spalluto di Supertennis, su 4 giocatori del, 3 erano indisponibili: glicosì vincono a tavolino per 6-0 6-0, migliorando il proprio score in classifica. Così facendo, l’Italia dovrà lottare ancora di più per qualificarsi. 23.50 Sarà una sfida importante per il gruppo B: al momento la situazione è sull’1-1 dopo la vittoria di Rublev su Bautista Agut e quella di Nadal su Khachanov. 23.47 Dovrebbero scendere tra un 25 minuti i doppisti dell’ultima sfida del match tra Spagna e Russia: al momento, dovrebbero giocare Granollers/Lopez F. contro i singolaristi odierni, cioè Andrej Rublev e Karen Khachanov. 23.45: Peers e Thompson si assicurano il tie-break! Cabal e Farah si devono ancora difendere al servizio. 23.42 SPAGNA-RUSSIA: GAME SET AND MATCH ...

