LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | 3-0 dell’Argentina ai danni del Cile! Vittoria decisiva

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 FRANCIA-GIAPPONE: Controbreak di McLachlan e Uchiyama contro Herbert e Mahut: 5-5! I francesi non hanno avuto match-point. 17.11 KAZAKISTAN-OLANDA: Kukushkin e Bublik battono Haase e Rojer al tie-break del terzo set per 7-2! 6-4 7-6 il punteggio del doppio, il Kazakistan batte l’Olanda 2-1! 17.06 FRANCIA-GIAPPONE: Herbert e Mahut fanno il break a McLachlan e Uchiyama, i francesi vincitori delle ATP Finals vanno a servire per il match! 17.05 KAZAKISTAN-OLANDA: Kukushkin e Bublik portano il set al tie-break! 17.03 KAZAKISTAN-OLANDA: Kukushkin e Bublik servono per rimanere nel secondo set sul 6-5 per gli olandesi. 17.02 FRANCIA-GIAPPONE: Herbert e Mahut tengono il servizio, 4-4. 17:00 KAZAKISTAN-OLANDA: 5-5, si lotta punto a punto. Servizio nuovamente ai neerlandesi. 16:55 KAZAKISTAN-OLANDA: Gli olandesi con più di qualche ...

