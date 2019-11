Libano | migliaia di manifestanti attorno al Parlamento contro la legge sull' amnistia

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019)distanno affluendo dalle prime ore del giorno nel centro di Beirut, in corrispondenza della prevista seduta parlamentare per discutere e approvare unaversaper un’nei confronti di un’ampia gamma di crimini comuni e finanziari. Lo ha constatato un giornalista dell’ANSA sul posto.Ihanno circondato gli accessi a piazza Etoile, sede dellibanese e protetta da un rigido apparato di sicurezza. La polizia è schierata in tenuta anti-sommossa e gli ingressi alla piazza sono transennati e bloccati da filo spinato e blocchi di cemento.La mobilitazione, che si inserisce nel quadro delle prolungate proteste popolari anti-governative in corso da più di un mese, ha l’obiettivo oggi di impedire l’accesso dei deputati nella sede del. La seduta era prevista una settimana fa ma era ...

