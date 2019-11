Libano | in migliaia fuori dal Parlamento | rinviata sine die la seduta per legge su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Manca il quorum,sospesa. Ma i deputati non si sono presentati perchédi manifestanti, che stavano protestandodaldi Beirut, hanno impedito loro l’accesso al palazzo. Così il presidente dell’assemblea libanese Nabih Berri ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sessione parlamentare prevista oggi, che doveva discutere, tra l’altro, della controversa proposta diper una amnistia riguardante diversi crimini comuni e crimini finanziari. I manifestanti, in piazza dal 17 ottobre, contestano la decisione di Berri di convocare ilin modo “incostituzionale” per discutere un disegno difinalizzato a combattere la corruzione e un’amnistia generale. “Non vogliamo che approvino leggi che li tutelino e che facciano i loro interessi”, sisu un cartellone portato da un uomo in piazza. Alcuni manifestanti si sono ...

TgLa7 : ++ Libano: migliaia di manifestanti attorno al parlamento ++ Mobilitazione contro seduta per discutere legge amnistia - PsiBologna : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Libano, migliaia di manifestanti attorno al Parlamento - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Libano, migliaia di manifestanti attorno al Parlamento -