Legge 104 | permessi docenti con figlio | ecco come averli

Legge 104 Disabili : come funziona l’Iva ridotta per acquisto elettrodomestici : Un soggetto che presenta grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, attestata da apposito verbale di accertamento dell’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della Legge 104 può usufruire dell’acquisto agevolato di elettrodomestici, cioè dell’Iva agevolata al 4 per cento, al fine di adattare l’ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute? La risposta al quesito posto è stata fornita ...

Legge 104 : trasferimento lavoratore - quando scatta il divieto. La sentenza : Legge 104: trasferimento lavoratore, quando scatta il divieto. La sentenza I lavoratori che usufruiscono della Legge 104, la normativa che concede diversi benefici relativi all’assistenza di un proprio congiunto disabile, non possono essere trasferiti, neanche all’interno della stessa unità produttiva. Legge 104: il caso su cui si è espressa la Cassazione I lavoratori che usufruiscono della Legge 104 non possono essere trasferiti, ...

Legge 104 : permesso disabili per urgenza - in che caso si può usare? : Legge 104: permesso disabili per urgenza, in che caso si può usare? La Cassazione si pronuncia nuovamente in merito ai permessi cui dà diritto la Legge 104; è possibile sfruttarli in caso di emergenza anche se non relativamente all’assistenza di un familiare disabile? Legge 104: a cosa servono i permessi? In generale, la Legge 104 permette a un lavoratore di usufruire di tre giorni di permesso per assistere un familiare disabile. Anche ...

Malattia oncologica : Legge 104 - percentuali di invalidità - diritti - prestazioni - domanda : Coloro che sono affetti da malattie oncologiche possono accedere a una serie di agevolazioni e diritti previsti dalla Legge n. 104/1992. Alcune misure riguardano il rapporto di lavoro, come il diritto di fruire di particolari permessi, altre invece sono agevolazioni economiche, ad esempio quelle previste per l’acquisto dell’auto. Per poter accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 è necessario che al malato oncologico sia stato riconosciuto, ...

Legge 104 e disabili : detrazioni acquisto elettrodomestici confermate : Legge 104 e disabili: detrazioni acquisto elettrodomestici confermate Quando si parla di Legge 104 e soggetti con disabilità o con handicap il tema centrale è spesso quello delle detrazioni, ovvero delle agevolazioni fiscali che possono riguardare alcune tipologie di acquisti, come ad esempio l’automobile, oppure dispositivi e apparecchiature finalizzate all’ausilio o, ancora, elettrodomestici. In un documento diffuso dell’Agenzia delle ...

Legge 104 : sconto benzina disabili - dove si ha e come funziona : Legge 104: sconto benzina disabili, dove si ha e come funziona I titolari di Legge 104 nella Regione Sicilia potranno fare il pieno di benzina a prezzo ridotto. Questo è il frutto di un accordo tra l’Amministrazione regionale e Unione petrolifera, Assopetroli, Faib Confesercenti e Figisc Confcommercio. Si tratta di un’agevolazione molto importante per i soggetti affetti da disabilità e da problemi motori, i quali pertanto potranno essere ...

Legge 104 : richiesta visita revisione : chi deve farla e quando arriva : Legge 104: richiesta visita revisione: chi deve farla e quando arriva Legge 104: i beneficiari possono essere soggetti a una revisione dei requisiti da parte di un’apposita commissione Asl. Legge 104: la nuova normativa Si può usufruire dei benefici della Legge 104 mentre si è soggetti alla revisione? La risposta è affermativa dal 2014, quando la normativa in merito ha subito una sostanziale modifica: ad oggi, anche nel periodo che va ...

Legge 104 : tutti i doveri del datore di lavoro e sanzioni previste : Legge 104 tutti gli obblighi del datore di lavoro e cosa rischia chi non li rispetta. La Legge 104 prevede una serie di tutele in favore dei lavoratori disabili o loro familiari che necessitano di periodi di non lavoro al fine di dedicarsi alle cure o prestare assistenza. Lo Stato interviene attraverso l’Inps per garantire ai dipendenti interessati un apposito trattamento economico a copertura dei giorni di assenza altrimenti non retribuiti ...

Legge 104 : parcheggi riservati - ecco come stanare i furbi con la tecnologia : Legge 104: parcheggi riservati, ecco come stanare i furbi con la tecnologia I titolari di Legge 104 hanno spesso dei parcheggi riservati, che sovente trovano purtroppo occupati da persone che non ne hanno diritto. Ma arriva la tecnologia in soccorso dei soggetti portatori di handicap, sotto forma di sensori che piazzati sulle aree di sosta riservate alle persone invalide, avranno l’onere di stanare nell’immediato i furbetti che parcheggiano ...

Legge 104 : parcheggio strisce blu gratis senza patente - le categorie incluse : Legge 104: parcheggio strisce blu gratis senza patente, le categorie incluse Una sentenza della Cassazione interviene in materia di Legge 104 e parcheggio a pagamento: ora anche i disabili che non hanno la patente o non sono proprietari di un’auto hanno diritto a parcheggiare entro gli stalli delimitati dalle strisce blu. Legge 104 e parcheggio gratis: requisiti e come richiedere il pass Legge 104 e parcheggio: il ricorso contro il ...

Legge 104 : caregiver familiari - cosa prevede il Ddl 1461 al Senato : Legge 104: caregiver familiari, cosa prevede il Ddl 1461 al Senato In merito alla Legge 104 e al ruolo di caregiver familiari, si attende da tempo una Legge che ne tuteli completamente il lavoro. Al momento troviamo solo due commi della Legge di Bilancio 2017, che puntano alla definizione e al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare e che ufficializzano l’istituzione del Fondo per il sostengo e del ruolo di cura e assistenza del ...

Abusi Legge 104 : tutte le sanzioni previste per i furbetti : La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni in favore dei disabili che si estendono a numerosi aspetti della vita privata. La maggior parte di queste misure sono di tipo economico e si traducono in un abbattimento delle tasse per l’acquisto di mezzi o strumenti che il disabile utilizza nella sua vita quotidiana. E’ lo Stato a farsi carico del minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dalla Legge 104. Per questo, eventuali Abusi ...