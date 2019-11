Lega Calcio – Miccichè si dimette dal ruolo di presidente | “indiscrezioni inaccettabili”

Calcio : si dimette il Presidente della Lega Calcio Gaetano Miccichè - era in carica da marzo 2018 : Dopo venti mesi si interrompe l’avventura di Gaetano Miccichè nel ruolo di Presidente della Lega Calcio Serie A. Secondo Ansa infatti il 69enne nativo di Palermo avrebbe comunicato quest’oggi ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello sport italiano la sua intenzione di dimettersi da Presidente di Lega. Ancora sconosciute le motivazioni di questa decisione in attesa del comunicato ufficiale, Miccichè era ...

Notizie del giorno – Clamorose rivelazioni di Cobolli Gigli - le regine della Lega Pro - novità dal calciomercato : Notizie DEL giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. LE rivelazioni DI Cobolli Gigli– Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus dal 2006 al 2009, è intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’ per trattare vari temi. A discutere, in particolare, sono le parole sul processo di ...

CorSport : i furti ad Allan e Zielinski ricordano quanto malavita e calcio possano essere colLegate : È un clima di terrore, quello che si è insinuato nelle vite dei calciatori del Napoli e delle loro famiglie, scrive il Corriere dello Sport, dopo gli episodi gravi avvenuti ai danni di Allan e Zielinski. una due giorni in cui Napoli riscopre quanto malavita e football possano ritrovarsi ferocemente collegate, in una escalation inquietante (e inarrestabile) in cui in quarantotto ore le signore del calcio sono costrette a scoprire l’altra ...

Calcio - Napoli in subbuglio : la società fa causa ai calciatori - Ancelotti deLegato per nuovi ritiri : Napoli in subbuglio in questa settimana calcistica. La compagine partenopea, che ha pareggiato contro il Salisburgo in Champions League 1-1, non ha centrato il pass della qualificazione agli ottavi di finale, ed è in piena “tempesta” per la vicenda legata al ritiro. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva infatti annunciato che la squadra sarebbe rimasta in ritiro, a prescindere dal riscontro del San Paolo contro la selezione ...

La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Micciché a presidente della Lega Calcio : Secondo quanto scrive Business Insider Italia, la Figc avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. La procura federale starebbe indagando sull’assemblea in cui Micciché è stato eletto, tenutasi il 19 marzo 2018. In particolare, si punta il dito sul fatto che Micciché non abbia lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata dal presidente del Torino Urbano Cairo e che quindi non sia di fatto ...

La Lega Pro dà vita al Manifesto Responsabilità sociale per il calcio 4.0 : La Lega Pro percorre un’altra tappa di un cammino condiviso per la sostenibilità. Sono stati, infatti, raccolti i primi elementi per la stesura del Manifesto di Lega Pro “Responsabilità sociale per il calcio 4.0”. La base di partenza è stato il confronto con i dipendenti della Lega Pro, presso la sala dei club di Lega Pro, per dar vita ad un Manifesto del calcio che diventa espressione di una nuova cultura Legata all’etica e al sociale. A ...

Agnelli : «Il calcio deve cambiare per la generazione Fortnite». I campionati : «No alla SuperLega - a rischio la salute dei giocatori» : Non è finito lo scontro politico nel calcio europeo. Anzi, è appena cominciato. E si sta rinfocolando. I giornali inglesi riportano una polemica di cui su quelli italiani ancora non c’è traccia. Lo scontro è andato in scena al Leaders Sport Business Summit di Twickenham. Agnelli ha detto alle leghe, cioè ai campionati, che devono smettere di dire “no, no, no” a una revisione dell’attuale Champions. Per Agnelli il ...

Lega nazionale dilettanti ed Eni alleati per lo sviluppo del calcio in Basilicata : Lnd Basilicata ed Eni ancora insieme: l'annuncio del rinnovo dell'accordo, fino a dicembre 2020, è stato dato nel corso della "Festa del calcio lucano", tenutasi presso l'hotel Santa Loja di Tito Scalo (Pz), alla presenza dei rappresentanti di tutte le componenti del calcio dilettantistico di Basilicata. "È un accordo che ci inorgoglisce - afferma il Presidente del CRB Piero Rinaldi - perché è la conferma di un'ottima ...

Calcio : Lega Serie A celebra i 90 del campionato a girone unico : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Il campionato di Serie A a girone unico compie 90 anni. Era il 6 ottobre del 1929 quando prese il via con il format tuttora in vigore e che si conclude il 13 luglio 1930 con la vittoria dell'Ambrosiana guidata da Arpad Weisz. Per celebrare questo anniversario, la Lega Se

Serie A TV - vicina l’intesa tra la Lega Calcio e Mediapro : La Serie A avrebbe deciso la strada da intraprendere per massimizzare gli introiti da diritti tv per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riferito da MF-Milano Finanza, dopo mesi di estenuanti trattative con Mediapro (che già si era fatto avanti con l’ ultimo bando, assegnato poi nel giugno di un anno fa a Sky Italia e […] L'articolo Serie A TV, vicina l’intesa tra la Lega calcio e Mediapro è stato realizzato da calcio e ...

Calcio - Nations League 2020-2021 : cambia il format. Lega A a 16 squadre : Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito ieri a Lubiana (Slovenia) per prendere delle decisioni importanti per tutte le competizioni gestite dalla Federazione internazionale. Ebbene, ci sono importanti novità per quanto concerne la Nations League di Calcio, rassegna innovativa introdotta nel biennio 2018-2019 che sarà riproposta anche per quello 2020-2021. L’edizione vinta nel mese di giugno dal Portogallo ha riscosso un grande successo e i ...