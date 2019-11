Lady Diana | l’abito del ballo con John Travolta è di nuovo in vendita

Harry Styles e Lady Diana : una pecora per due : Harry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueHarry Styles e Lady Diana, una pecora per dueChe cosa lega l’ex One Direction Harry ...

Masako - principessa triste come Lady Diana - diventa imperatrice giapponese : Masako è la principessa triste del Sol Levante, paragonata a lady Diana è ora ufficialmente imperatrice del Giappone. L'imperatore Akihito ha abdicato a favore del figlio Naruhito ed è iniziato per il Giappone un nuovo periodo, l'era Reiwa "Il periodo di bella armonia". Il 10 novembre si è tenuta la parata che ha ufficializzato l'ascesa al trono dell'imperatore Naruhito, presso l'Imperial Palace Plaza a Tokyo si è tenuta una celebrazione in ...

Lady Diana spinse la sua matrigna giù dalle scale? L’inquietante rivelazione : Un documentario andato in onda di recente negli Stati Uniti ha rivelato nuovi, sconvolgenti dettagli del burrascoso rapporto tra Lady Diana e la sua matrigna, Raine. Secondo quanto emerso, tra le due donne ci fu una furiosa lite che terminò con un orribile gesto da parte della principessa, che spinse giù dalle scale la seconda moglie del padre. L’episodio si sarebbe verificato nel 1989 nella tenuta di Althorp, quando Diana aveva 28 anni. “Raine ...

Lady Diana aveva una matrigna cattiva. Per dispetto la buttò giù dalle scale : Proprio come nelle favole, anche Lady D è stata vittima di una matrigna cattiva. Una matrigna talmente perfida che spinse Diana sull’orlo dell’esasperazione e la portò a commettere un gesto estremo: buttarla giù dalle scale. A raccontarlo è un documentario intitolato “Princess Diana’s ‘Wicked’ Stepmother” che rivela un volto inedito della vita della principessa.Si chiamava ...

Residenza reale invernale di Sandringham - la Regina Elisabetta ha paura ad andarci perchè il castello è infestato dal fantasma di Lady Diana : Un segreto mai rivelato prima ma anticipato dal seguitissimo sito inglese Daily Mail. Secondo quanto confessato da Kenneth Rose un esperto reale morto nel 2014, una Residenza reale invernale è infestata dal fantasma di Lady Diana. Secondo quando detto dall’esperto reale e solo reso noto in questi giorni, la Residenza reale infestata dal fantasma di Lady Diana è il castello di Sandringham. Solo da pochissimo sono stati pubblicati i ...

Fantasma di Lady Diana spaventa la Regina Elisabetta : il rito per allontanare la sua presenza : Kenneth Rose, esperto reale deceduto nel 2014, non ha portato con sé nella tomba i segreti più scabrosi della Royal Family: di recente, come anticipa il Daily Mail, infatti, sono stati pubblicati e diffusi i suoi diari, dove tra le altre cose, ha reso noto un inquietante episodio che coinvolse la Regina Elisabetta e il Fantasma di Lady Diana. Tutto risale al 2011, quando sua Maestà si recò nell’amatissima residenza invernale di Sandringham e ...

Lady Diana - il legame speciale con la figlia di Kate Middleton passa per Kitty Spencer : La somiglianza tra Lady Diana e la piccola Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e William, è stata più volte sottolineata e l’anello di congiunzione tra nonna è nipote è Kitty Spencer. Kitty, figlia maggiore del fratello di Diana, ha pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae da bambina in sella a un pony. Lo scatto di qualche anno fa ha mandato in visibilio i fan perché è emersa l’enorme ...

I Royal in cucina : dal piatto di pasta di Lady Diana al pollo fritto di Harry e William : Cosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorLo chef Darren McGrady, 57 anni, ha lavorato per la famiglia reale britannica per ...

“La regina Elisabetta ha fatto fare un rito per allontanare il fantasma di Lady Diana” : Un sacerdote ha compiuto un rito per allontanare quello che viene definito come il “fantasma di Lady Diana” da una delle stanze della residenza invernale della regina Elisabetta a Sandringham, quella dove la Sovrana trascorre sempre il Natale. A rivelarlo è un appunto scritto da Kenneth Rose, scrittore esperto della royal family morto nel 2014, in uno dei suoi diari resi pubblici ora dal Daily Mail. Tra le varie note raccolte dal ...

Il rito della Regina Elisabetta per ?allontanare il fantasma di Lady Diana - : Novella Toloni Secondo quanto riportato nei diari di Kenneth Rose, esperto reale morto nel 2014, la Sovrana fece compiere un rito religioso presso la residenza invernale di Sandringham, dove erano avvenuti strani fenomeni imputati al fantasma di Diana Un esorcismo si sarebbe compiuto, nel 2001, all'interno di alcune stanze della residenza invernale della Regina Elisabetta a Sandringham. A svelarlo è stato Kenneth Rose, un esperto ...

Lady Diana : «Vergognati» - l’ex maggiordomo preso di mira per quelle frasi sulla principessa : È scoppiato un putiferio dopo le recenti dichiarazioni di Paul Burrell, fidato maggiordomo della compianta Lady Diana. L’uomo è tornato a rivelare retroscena inediti della vita privata della principessa, scatenando le ire dei fan. In una recente intervista alla tv americana, ha raccontato di una furiosa lite tra Diana e la madre. La donna, Frances Shand Kydd non sarebbe stata contenta delle frequentazioni amorose della principessa dopo la ...

Lady Diana - quello che rivelò su Carlo a Elton John : Elton John è stato uno dei migliori amici di Lady Diana. Nonostante il tempo passato, è ancora ferma nella memoria del mondo la sua commozione durante la cerimonia funebre, che lo ha visto cantare uno dei suoi più grandi successi, ossia Candle in the Wind. Nel suo libro autobiografico Me, in libreria da questo mese, il cantante inglese ha dato spazio a numerose rivelazioni sul lato privato della principessa del popolo. Ha sottolineato nello ...

Il più antico bar di Roma - dove si sono fermati Charles Dickens e Lady Diana - rischia di chiudere : Dal civico 86 di via Condotti la scritta “Caffè Greco” potrebbe scomparire. Il più antico bar di Roma potrebbe chiudere. Duecento anni di storia che a causa di un contenzioso potrebbero rimanere soltanto un ricordo, ben radicato nelle menti di chi vive e conosce la Capitale. Come riporta anche il Guardian, Caffè Greco ha aperto la sua attività nel 1760. Per 250 anni ha ospitato artisti di fama ...

Harry - che pensa sempre a mamma Lady Diana : «Ogni flash me la ricorda» : Harry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaI sorrisi accanto alla moglie Meghan Markle, le lacrime di gioia per la nascita del primogenito Archie Harrison (che un po’ gli somiglia) una vita per gli altri, scelta: per Harry d’Inghilterra è il momento più bello, uomo, marito, papà, ma la morte della madre ...