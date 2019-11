La versione 10 30 di Google Maps avrà un nuovo set di feature pensate per chi possiede

GRID : la versione per Google Stadia avrà una modalità con 40 macchine in pista : GRID è già disponibile sulle attuali piattaforme da qualche settimana, tuttavia come ben sapete, il racing di Codemasters sarà disponibile anche su Google Stadia. Durante una recente intervista, Mark Green (Development Director) ha parlato delle funzionalità esclusive che presenterà la versione Stadia:"Sviluppare su un qualunque nuovo hardware è sia eccitante che interessante. Una delle funzionalità esclusive della versione Stadia è una modalità ...

Google Foto aggiunge tante novità con la versione 4.30 : ci sono anche i tag manuali dei volti : Google Foto per Android si aggiorna alla versione 4.30 integrando un nuovo design per il menu, il tag manuale dei volti e altre novità. L'articolo Google Foto aggiunge tante novità con la versione 4.30: ci sono anche i tag manuali dei volti proviene da TuttoAndroid.

Google Live Transcribe si prepara a ricevere tre nuove funzionalità con la versione 2.1 : Il codice presente nella versione 2.1.276871059 dell'app Google Live Transcribe ora contiene delle tracce che suggeriscono l'implementazione di tre nuove funzionalità imminenti: Show Emergency Sirens, Smart Segment e Speaker ID. L'articolo Google Live Transcribe si prepara a ricevere tre nuove funzionalità con la versione 2.1 proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera si aggiorna : la versione 7.2 porta con sé tre novità per i Pixel : Google Fotocamera si aggiorna ancora attraverso il Google Play Store alla versione 7.2 e lo fa per aggiungere alcune piccole funzionalità utili per avere una migliora esperienza utente e video. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna: la versione 7.2 porta con sé tre novità per i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia la nuova versione dell’emulatore di Android Automotive : Google continua a spingere su Android Automotive, forte della collaborazione con partner prestigiosi, e rilascia una nuova versione dell'emulatore del sistema per auto. L'articolo Google rilascia la nuova versione dell’emulatore di Android Automotive proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store arriva alla versione 17 per sistemare il bug dei changelog : Gli aggiornamenti di Google Play Store degli ultimi giorni hanno compromesso il menu con il changelog nella sezione Le mie app e i miei giochi. Fortunatamente, l'inconveniente ora è stato risolto con la recente versione 17 del Play Store e ora toccando la freccia accanto alle app, il menu si espande rivelando di nuovo il changelog che torna a comprimersi con un ulteriore tocco. L'articolo Google Play Store arriva alla versione 17 per sistemare ...

La versione beta 78 di Google Chrome desktop permette di chiamare numeri dal telefono : La versione 78 beta di Google Chrome desktop permette di inviare numeri al proprio smartphone e di far partire la chiamata L'articolo La versione beta 78 di Google Chrome desktop permette di chiamare numeri dal telefono proviene da TuttoAndroid.