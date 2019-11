Fonte : agi

(Di martedì 19 novembre 2019) "Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco". Lo ha detto l'ex ministro della Difesa, Elisabettaa "mattino24", su Radio 24. "Mio, titolare dell', sta presentando istanza di rinuncia della casa. Il suo è un atto d'amore nei miei confronti", ha proseguito. "Non mi sono arresa. Mio, che è titolare dell'e che ne ha il diritto, come ha già fatto nel passato quando l'ho demansionato fa un altro passo indietro, ma lo fa per tutelare me e la mia serenità, perché in tre giorni sono stata oggetto di una ingiusta gogna mediatica, e passerò i prossimi giorni a fare le querele" ha spiegato l'ex ministro. "Non è giusto" ha detto Elisabetta"che una privata cittadina sia sottoposta a tutto questo per non aver fatto nulla, quindi io mi devo difendere, e facendo questo mi rafforzo, facendo ...

fisco24_info : La Trenta ha rinunciato all'alloggio (del marito): 'Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un… - Munascage : @EdoardoBuffoni @silviascotti10 Con la doverosa aggiunta che la ministra Trenta ed il consorte, che pure ne avevano… - Agenzia_Italia : La #Trenta ha rinunciato all'#alloggio (del marito) -