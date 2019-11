La serie su Il Signore degli Anelli rinnovata per una seconda stagione ancor prima del

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Lasu Ilè appena entrata in fase di pre-produzione ma Amazon si fida ciecamente della qualità di questo ambizioso progetto. La piattaforma ha infatti già confermato una. Ispirato alladi libri fantasy di JRR Tolkein - che sono stati successivamente adattati in una trilogia sul grande schermo nei primi anni 2000 - latv di Amazon Studios è attualmente in sviluppo in Nuova Zelanda. La location, già utilizzata per girare i film di Peter Jackson, verrà sfruttata di nuovo per far da sfondo alle vicende nella celebre Terra di Mezzo. Secondo quanto si apprende, gli sceneggiatori de Ilsono già al lavoro per iniziare la stesura dei nuovi copioni. Sappiamo veramente poco sulla trama dello show fantasy, tranne che sarà ambientatoeventi narrati ne La Compagnia dell’Anello, primo libro della trilogia ...

