La ristrutturazione corre veloce | il Collana riapre per Natale

(Di martedì 19 novembre 2019) A dicembre, dicono. Ilprima di. La voce gira attorno ai giardinetti di via Ruoppolo, fa le ripetute nel quadrato pedonale che li cinge. I runner orfani della pista di atletica si sono silenziosamente rifugiati lì, pian piano nel corso degli anni. Il Vomero non offre altro, se non questocircuito senza auto, con un leggero saliscendi, aperto giorno e notte. Molti degli amatori coi capelli bianchi che si allenano a orari improbabili, qui una volta facevano lo stesso giro su un pony a noleggio. Poi arrestarono per spaccio Mario il cocchiere, e finì così un’epoca intera. Di “dicono” hanno gli zaini pieni, qui. Non aspettano altro che riapra, lo Stadio. E ora che la Giano sta terminando i lavori per davvero, quasi non ci credono. Corrono, scuotono la testa, e sorridono. Perché ilrinascerà tra poche settimane. A via Ribera hanno ...

