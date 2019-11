La Regina è in crisi | il 2019 è un nuovo annus horribilis Vi spiego i motivi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Lo scandalo sessuale che ha coinvolto il principe Andrea, il comportamento di Harry e Meghan, l’incidente automobilistico del principe Filippo: sono questi i tormenti che hanno reso ilil” dellaElisabetta. A rendere tutto ancora più difficile per la sovrana sarebbe la mancanza di un saggio consigliere. Lo sosteniene è il biografo reale Andrew Norman Wilson dalle colonne del Daily Mail.Se il 1992 era stato un anno drammatico a causa della separazione tra Carlo e Diana e degli scandali provocati da Sarah Ferguson e da suo marito il principe Andrea, oggi a turbare il sonno della93enne ci sono nuovi gravi accadimenti.Ultima in ordine di tempo, l’intervista alla Bbc in cui il principe Andrea ha negato di aver avuto rapporti sessuali con minorenni e con Virginia Giuffre. La ragazza, infatti, non è solo ...

