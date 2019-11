La piazza in Libano blocca le misure salva-politici

Libano - donne in piazza per chiedere i loro diritti : Stanno combattendo per affermare i loro diritti: le donne libanesi, durante le proteste contro un governo indifferente ai problemi reali del Paese, che hanno portato alle dimissioni di Saad Hariri, hanno bloccato le strade e vogliono dire la loro sul futuro politico della loro nazione. Oltre a criticare la piaga della corruzione politica, che sta distruggendo l’economia del paese e il tessuto sociale, e rendendo i cittadini sempre più poveri, le ...

Protesta al femminile in Libano : le donne in piazza per chiedere più diritti e giustizia : Dal 17 ottobre la capitale del Libano vede girare per le strade in cortei e manifestazioni pacifiche migliaia di persone che esprimono la propria rabbia e frustrazione verso un governo indifferente ai problemi reali del paese. Nella serata di ieri un centinaio di donne, munite di candele e bandiere nazionali, hanno dato il loro sostegno alle proteste antigovernative chiedendo cambiamenti urgenti per il loro paese. Al contrario di come si ...

Nell'autunno caldo del Libano - la piazza assedia i palazzi del potere : Dal blocco delle strade all’assedio dei palazzi del potere. Svolta o baratro: la “rivoluzione dei Cedri” non conosce mezze misure. La disobbedienza civile e l’azione non violenta come alternativa praticata tra rassegnazione e ritorno ad un passato che ha insanguinato il Libano lasciando, a decenni di stanza, ferite ancora aperte: i manifestanti che da oggi hanno iniziato a circondare le sedi istituzionali e quelle dei ...

Libano.Hariri cede a piazza - si dimette : 16.00 Il premier libanese Saad Hariri ha annunciato le sue dimissioni, dopo 13 giorni di durissime proteste. In un discorso in tv alla Nazione,Hariri ha detto:"Le mie dimissioni sono la risposta alle richieste delle piazze in Libano". "Non voglio mentirvi, ho raggiunto un vicolo cieco. Nessuno è più importante del Paese. Abbiamo bisogno di uno choc positivo per risolvere la crisi". L'annuncio è stato accolto dalla folla,che si è radunata in ...

Libano - il premier Saad Hariri ha rassegnato le dimissioni. Decisive le proteste di piazza delle ultime settimane : Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha rassegnato le dimissioni. La notizia, circolata nelle ultime ore dopo che era stato ufficializzato un suo discorso alla tv, è stata confermata dal premier in persona. “Sto andando al palazzo Baabda per consegnare le mie dimissioni nelle mani del presidente Michel Aoun’’, ha dichiarato dopo aver tentato, invano, di frenare le proteste contro corruzione e carovita, presto trasformatesi in ...

CAOS LIBANO/ Così tasse - carovita e corruzione hanno portato la gente in piazza : In LIBANO la popolazione è scesa nelle strade per chiedere ai politici di andarsene e di metter fine al potere clientelare che ha distrutto l'economia

Libano - settimo giorno di proteste : scendono in piazza i militari. Drone israeliano cade oltreconfine - Hezbollah : “Abbattuto da noi” : Il settimo giorno di proteste contro carovita e corruzione, presto trasformatesi in manifestazioni antigovernative, in Libano si è aperto con l’intervento dei militari di Beirut per riaprire le principali strade bloccate dai manifestanti in tutto il Paese. Si tratta della prima volta, dall’inizio delle tensioni, che l’esercito scende in strada, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che, al momento, hanno causato due morti ...

Il Libano unito scende in piazza contro il governo : Le proteste potrebbero non portare a un cambiamento politico, ma hanno già superato le tradizionali divisioni sociali del Libano. Leggi

Le manifestazioni di piazza in Libano - tra contraddizioni e ondate di profughi : Quella in corso in Libano è davvero una rivoluzione? Chi e quanti sono i responsabili della crisi economica seguita a una crisi politica interna, circondata da una gigantesca destabilizzazione regionale?