La mafia fa soldi spaccando le ossa ai disperati per truffare le assicurazioni

Fonte : agi

(Di martedì 19 novembre 2019) Duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio. Fermati i vertici di importanti famiglie mafiose e verificati inediti interessi criminali di Cosa nostra, comprese le truffe assicurative con il sistema degli spacca. In azione dall'alba, la polizia di Stato, con fermi e sequestri per associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, danneggiamento fraudolento di beni assicurati ed altro. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Direzione distrettuale antidi Palermo che ha coordinato le indagini, è eseguito dalla Squadra mobile di Palermo. L'operazione è il frutto di una complessa attività d'indagine sul mandamento mafioso di Brancaccio e sulle famiglie mafiose di Corso dei Mille e Roccella, che ha reso una inedita radiografia di Cosa nostra e dei suoi ...

