La Juve lavora sui rinnovi | Bonucci firma fino al 2024

Juve - Venerato : 'Sarri saprà lavorare su Bernardeschi - lo voleva già ai tempi del Napoli' : Questa pausa per le nazionali sta aiutando alcuni giocatori della Juventus a ritrovare lo smalto perduto. Fra questi c'è Federico Bernardeschi. Il numero 33 Juventino, ieri sera, nella sfida tra Italia e Bosnia è apparso in grande spolvero e Maurizio Sarri può solo che essere contento della prestazione del suo giocatore. Il tecnico toscano stima molto Federico Bernardeschi e come ha rivelato Ciro Venerato, a Radio Sportiva, lo apprezza fin da ...

Calciomercato Juventus - si starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Higuain (RUMORS) : La pausa per le nazionali sposta l'attenzione mediatica maggiormente sul Calciomercato, con tante società a lavoro sia per il mercato invernale che per quello estivo. Le società più chiacchierate a riguardo sono Inter e Juventus, con la prima alla ricerca di rinforzi che possano far rifiatare i titolari. I bianconeri, invece, hanno bisogno di alleggerire la rosa prima eventualmente di investire: ci sono poi altre esigenze da affrontare, in ...

Juventus - si lavora in vista della gara contro la Spal : recuperato Cristiano Ronaldo : La Juventus, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Spal. Per il tecnico toscano c'è da gestire l'emergenza legata ai terzini visto che oltre a Danilo e Mattia De Sciglio sabato potrebbe mancare anche Alex Sandro che oggi non era al JTC per motivi familiari. Perciò senza il brasiliano Maurizio Sarri sarà costretto ad inventarsi qualcosa. Il ...