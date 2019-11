La Guardia di Finanza sta facendo perquisizioni negli uffici di Milano e Taranto di

Ex Ilva - blitz della Guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto : al setaccio i documenti di Arcelor Mittal : I militari delle fiamme gialle sono entrati negli uffici della direzione. I finanzieri dovrebbero acquisire atti e documenti nell'ambito della inchiesta avviata dalla Procura di Taranto dopo l'esposto denuncia presentato dai commissari straordinari

Controlli della Guardia di Finanza a distributori di carburante - sequestrati 10mila litri di gasolio : Pescara - Prosegue l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalità economica, non da ultimo nel settore del commercio e distribuzione di carburante, nel cui ambito sono in corso Controlli mirati antievasione oltreché a tutela dei consumatori. Nel corso dell’ultimo dei Controlli, una pattuglia del Gruppo Pescara ha attenzionato un’ autocisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi, dalla quale era in corso ...

C’è un’indagine della Guardia di Finanza su alcuni dirigenti dell’AIFA che avrebbero favorito Novartis e Roche riguardo al caso di Avastin e Lucentis : La Guardia di Finanza di Roma ha invitato alcuni dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alcuni membri della sua Commissione consultiva tecnico scientifica a fornire alla Corte dei Conti eventuali documenti in loro difesa in merito a un’indagine in

Canile lager scoperto dalla Guardia di Finanza - denunciata famiglia di 4 persone : Chieti - Cani di razza e costosi, ma tenuti in una struttura lager, in condizioni igienico-sanitarie precarie: 61 animali, cuccioli e fattrici, costretti a vivere tra i loro escrementi, al buio e senza spazi sufficienti per la crescita, sono stati trovati in un casolare fatiscente nella periferia del comune di San Vito Chietino. L'allevamento abusivo era gestito da due coniugi sanvitesi, di 66 e 72 anni, e dai loro figli di 43 e 33 anni, ...

Guardia di Finanza - il generale Lopez in visita ispettiva a Ragusa : Guardia di Finanza: il comandante interregionale dell’italia sud occidentale, Carmine Lopez, in visita ispettiva a Ragusa.

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 800 VFP1 ...

Bari - dai Balcani all’Italia con 450 kg di marijuana sul motoscafo : arrestato dalla Guardia di finanza : Aveva 450 kg di marijuana a bordo. È finito in manette un 48enne italiano alla guida del motoscafo fermato dalla Guardia di finanza di Bari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo è partito dai Balcani per l’Italia. Le fiamme gialle hanno trovato la droga suddivisa in 45 involucri, contrassegnati da sigilli recanti la provenienza e la destinazione. L’imbarcazione di circa 6 metri dotata di un potente motore ...

Franco Maccarelli - il genio del “pezzotto tv” : l’indagine della Guardia di Finanza - uomo da 6 - 5 milioni di euro. Cosa rischia chi lo usa? : Proseguono le indagini sulla pirateria televisiva in Italia, la Guardia della Finanza ha effettuato un blitz lo scorso 18 settembre che aveva portato alla chiusura di diversi canali illegali. Il soprannominato “pezzotto” permette (il tempo presente è d’obbligo visto che l’operazione delle forze dell’ordine non ha fermato i furbetti capaci di aggirare il sistema) di vedere in maniera illegale eventi sportivi di ogni ...

Crozza si sdoppia - Conte e Gualtieri spiegano le norme anti-evasione : “Se nascondi i soldi nel bidet - la Guardia di finanza ti trapana il seder” : Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza si sdoppia per mettere in scena l’incontro tra il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I due, presi da un delirio musical-economico, spiegano così la manovra anti-evasione: “La manovra piccolina che sconfigge l’evasion, il contante sparirà no, non adesso, ma tra un ...

Controlli della Guardia di finanza al liceo Gioberti : identificati i docenti : “Ai professori è stato chiesto di mostrare un documento che attestasse la propria identità”. Il sindacato: fatto di inaudita gravità

La Guardia di finanza di Isernia scopre frode internazionale su auto di lusso - 23 arresti : Un giro di affari nell'Ue da 7,5 milioni di euro tra mobili ed immobili, denaro, vetture e quote societarie. Coinvolte 21 società con sedi in tutta Italia

Falsi report sui viadotti : “Il nuovo Ad Autostrade sapeva di atti nascosti alla Guardia di Finanza” : Roberto Tomasi, nuovo amministratore delegato di Autostrade, sapeva che Gianni Marrone, direttore dell'VIII tronco di Bari, non aveva fornito documenti all'ispettore del Ministero dei Trasporti Placido Migliorino e che aveva omesso di dare documentazione alle Fiamme Gialle nel corso di una perquisizione.Continua a leggere