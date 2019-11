La faccia di bronzo di Salvini e Di Maio nella guerra sul caso Mes

Giannini : Sindaca ‘fanfarona’ e faccia di bronzo - prima di parlare di Salvini risolvesse problemi Roma : Roma – Se Salvini è un ‘chiacchierone’ come lo ha definito oggi in un tweet la Sindaca di Roma, Virginia Raggi è la più grande ‘fanfarona’ che Roma ricordi. Dieci poliziotti in più o in meno non avrebbero di certo risolto i mali della Capitale che sono, nell’ordine, cumuli di rifiuti nelle strade, trasporti al collasso, strade da terzo mondo, illuminazione pubblica insufficiente e mense scolastiche dove si ...