La Cassazione ha confermato l' ergastolo per Cesare Battisti

Fonte : agi

(Di martedì 19 novembre 2019)per l'ex terrorista dei Pac: la prima sezione penale della, dopo una camera di consiglio svolta oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza con cui, il 17 maggio scorso, la Corte di assise di appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell'in quella di trent'anni di reclusione.

Fen_church : @CalaminiciM @gia___p Per il caso di Lucia Annibali la Cassazione ha confermato 20 anni di carcere all'ex fidanzato… - Agenzia_Italia : La #Cassazione ha confermato l'#ergastoloostativo per Cesare #Battisti - discoradioIT : Ergastolo confermato per l'ex terrorista dei Pac Cesare #Battisti: la prima sezione penale della Cassazione, ha dic… -