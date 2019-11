Kratos e Atreus di God of War in una nuova splendida statuetta da oltre mille dollari

Fonte : eurogamer

(Di martedì 19 novembre 2019) God of War è stato un successo incredibile, trovando un grandissimo riscontro presso i fan e la critica, e in molti si aspettano un nuovo gioco della serie, magari sulla prossima PS5.L'epica avventura con protagonistie suo figlioha dato vita a tantissime creazioni ispirate al gioco, come ad esempio le statuette che ritraggono in modo dettagliato i personaggi.Tra queste creazioni troviamo quelle di Prime 1 Studio. L'azienda ha creato delle nuove statue per i protagonisti del gioco che sono ora pre-ordinabili nella Standard Edition e Deluxe Edition.Leggi altro...