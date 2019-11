Juventus | Calciomercato it | Demiral al Milan a gennaio | Donnarumma a giugno in bianconero

Calciomercato Juventus : secondo Tuttosport Pogba preferirebbe i bianconeri al Real : Paul Pogba è il sogno del Calciomercato della Juventus. Non è una novità e giorno dopo giorno arrivano rumors che lo avvicinano oppure lo allontanano. Ormai è noto che, insieme ai bianconeri, nella corsa al campione francese c’è anche il Real Madrid. Zinedine Zidane lo ha messo in cima alla lista dei desideri e lo stesso ha fatto Paratici. Impossibile la cessione a gennaio, mentre a giugno qualcosa potrebbe muoversi soprattutto se la situazione ...

Calciomercato Juventus - individuato il sostituto di Cristiano Ronaldo è Kylian Mbappé : Ha soli 20 anni ma è considerato uno dei più forti calciatori del mondo. Stiamo parlando di Kylian Mbappè già laureato campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese. Secondo i dirigenti bianconeri il giocatore francese è il naturale sostituto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe abbandonare le scene calcistiche, secondo alcuni, già dal prossimo anno secondo altri il forte attaccante potrebbe continuare a giocare almeno ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic in uscita - Donnarumma colpo per l'estate : Manca ancora un po' alla sessione invernale del mercato, nonostante la Juventus si stia già muovendo. Fabio Paratici ha già in mente una lista di nomi per rinforzare la rosa. i nomi più caldi sono quelli di Donnarumma e Paul Pogba che potrebbe lasciare lo United per un clamoroso ritorno a Torino. Pogba e Donnarumma i nomi caldi del mercato della Juventus Il primo nome che salta all'occhio è sicuramente quello di Paul Pogba. Il centrocampista ...

Calciomercato Juventus - si cerca un terzino per gennaio : piace Emerson Palmieri (RUMORS) : La Juventus si ritrova a raccogliere i 'cocci' dovuti agli infortuni subiti da alcuni suoi giocatori in nazionale: Pjanic e Alex Sandro hanno subito degli intoppi fisici ma mentre per il bosniaco si tratterebbe solo di un affaticamento muscolare, per il brasiliano lo stop potrebbe essere pesante. Un'assenza importante quella del nazionale carioca in quanto come è noto la Juventus in rosa non ha terzini sinistri alternativi al bianconero, se non ...

Calciomercato Juventus - Sarri avrebbe fatto un nome a Paratici : Havertz : La Juventus è sempre al lavoro sul Calciomercato. L'esigenza principale, almeno nel Calciomercato invernale, è quella di cedere alcuni esuberi della rosa. Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare Torino, alcuni in prestito altri in via definitiva. Oltre alle cessioni, la dirigenza bianconera studia i possibili acquisti soprattutto per il Calciomercato estivo, con l'idea di affidarsi a giocatori giovani ...

Calciomercato Juventus : Dybala vorrebbe il rinnovo - ma PSG e Real non avrebbero mollato : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala e non è una novità. La Joya, dopo che in estate sembrava vicinissimo all’addio, oggi ha ritrovato l’antico smalto diventando protagonista in bianconero. Lui d’altronde aveva sempre creduto di poter essere importante anche con Maurizio Sarri e i fatti gli stanno dando ragione. Il cambio di modulo, con le due punte 'strette', gli permette di giocare più vicino alla porta e ...

Calciomercato - colpo super della Juventus : la proposta del Milan al Torino - ritorno di fiamma per la Roma : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, occasione per le dirigenze per tuffarsi sul mercato con l’intenzione di anticipare i tempi per le sessioni di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. Juventus – Ivan Rakitic è pronto a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’, ...

Calciomercato Juventus - non solo Pogba : altro colpo a zero dallo United : Calciomercato Juventus – Pogba oggetto del desiderio da sempre di Paratici. La Juventus vuole riportarlo a Torino. Ma in casa Manchester United la Juventus guarda non solo a Pogba, ma anche ad un’operazione simile a quella che aveva portato proprio il talento transalpino a Torino. Il nome, in questo caso, è quello di Tahith Chong, ala destra di piede sinistro, in grado di giocare anche a centrocampo. Mix di fisico e velocità, il ...

Calciomercato Juventus : pronto il colpo super che romperebbe gli equilibri : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Calciomercato. A riportare la notizia è il principale quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, i bianconeri starebbero pensando ad uno dei prospetti migliori che il campionato italiano abbia messo in mostra negli ultimi anni. Calciomercato Juventus: Donnarumma nel mirino della Juventus Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante il rinnovo del ...

Calciomercato Juventus - Paganini : 'Sarri vorrebbe Allan' : La sosta per le nazionali è stata sicuramente utile per alcune società, che hanno potuto far rifiatare la loro rosa 'stressata' da numerosi impegni fra coppa e campionato. Una delle più sollecitate dal punto di vista degli impegni è stata quella del Napoli: dopo la sconfitta contro la Roma ha avuto diversi problemi nello spogliatoio che hanno portato alcuni giocatori a schierarsi contro la decisione della proprietà di portarli in ritiro per le ...

Juventus - calciomercato.com : 'Paratici a Londra per cessione Mandzukic allo United' : La Juventus avrà un mese di gennaio ricco di lavoro per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo sulle cessioni. L'idea della dirigenza bianconera è quella di alleggerire la rosa sia per motivi di bilancio sia per dare l'opportunità ad alcuni esuberi di raccogliere più minutaggio in altre società. A rischio partenza ci sono Mandzukic, Emre Can ed uno fra Rugani e Demiral, senza contare il possibile prestito di Perin e Pjaca, che sono ...

Calciomercato Juventus - Di Marzio : 'Szczesny vicino al rinnovo fino al 2024' : La Juventus, oltre ad essere sempre molto attenta al mercato, pensa anche all'attuale rosa ed in questa fase si sta dedicando ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Sono tante infatti le trattative riguardanti nuove intese contrattuali: Cuadrado e Matuidi sono quelle più urgenti, considerando che hanno il contratto fino a giugno 2020 ma la società bianconera vuole allungare anche quello di Szczesny. Il portiere polacco sta ...

Calciomercato Napoli - Allan ha deciso : vuole andare via e preferisce la Juventus : Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus – La situazione in casa Napoli potrebbe tornare verso la normalità dopo il tanto atteso confronto tra ADL e la squadra, con Carlo Ancelotti che si trova ancora nella difficile posizione […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e ...

Calciomercato Juventus - 'Fichajes.net' : 'Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid' (RUMORS) : Uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus in questo periodo è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha fatto molto parlare di sé per le sostituzioni subite contro il Lokomotiv Mosca ed il Milan. Dopo le polemiche dovute alla sua uscita anticipata dallo stadio, però, il campione portoghese ha ritrovato il sorriso, segnando una splendida tripletta contro la Lituania. Ronaldo ha voluto provocare ancora Maurizio Sarri, ...