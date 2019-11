Judo | Maria Centracchio rinuncia al Grand Slam di Osaka per la rottura del menisco

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Si complica improvvisamente il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 perka italiana della categoria -63 kg femminile. L’azzurra, inizialmente convocata dallo staff tecnico per ildiin programma da venerdì 22 a domenica 24 novembre, ha dovutore all’appuntamento nipponico per ladelnel ginocchio. Da stabilire tempi di recupero e di riabilitazione completa per tornare a gareggiare, ma la sua stagione 2019 si può ritenere chiusa in anticipo. Peccato perchéavrebbe potuto racimolare punti importanti in ottica Tokyo 2020 sia aldiche al Masters di Qingdao, riservato esclusivamente ai migliori 36 del ranking di ciascuna categoria. La molisana classe 1994 occupa attualmente il 29° posto nella World Ranking List ed è virtualmente qualificata per l’Olimpiade grazie agli ...

