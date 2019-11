Italia-Armenia Under21 oggi | orario d’inizio | tv | streaming e probabili formazioni

Italia-Armenia 9-1 - show azzurro : apre Immobile - chiude Chiesa! Highlights e tabellino : ITALIA ARMENIA- Super Nazionale contro l’Armenia e secco 9-1 inflitto dagli uomini di Mancini all’Armenia. apre Immobile all’8′ chiude Chiesa con il gol del definitivo 9-1. show azzurro e 11^ vittoria di fila per gli azzurri di Mancini. Ora altre due amichevoli prima dell’inizio dell’Europeo. Grande ottimismo e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, […] L'articolo Italia-Armenia 9-1, show ...

Italia da record - 9-1 ad Armenia - en plein verso Euro 2020 : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L'Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l'Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l'Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro l'Armenia la doppietta di ...

Italia-Armenia - capitan Bonucci non si nasconde : “non mi sono mai divertito così in Nazionale” : Il capitano azzurro ha parlato dopo la vittoria sull’Armenia, tessendo le lodi della squadra e concentrandosi sull’Europeo Dieci partite e dieci vittorie nel girone di qualificazione ad Euro 2020, un bottino mai ottenuto dall’Italia nella propria squadra. Tutto merito di Roberto Mancini e dei suoi ragazzi, riusciti a trovare la quadratura del cerchio, fornendo un ottimo calcio grazie ai propri stupendi interpreti. Alfredo ...

L'Italia del Mancio esagera : all'Armenia ne fa nove - partita da record : L'Italia travolge 9-1 l'Armenia in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Le reti: allo 8' e 32' doppietta di Immobile, al 9' e e 64' doppietta anche di Zaniolo, poi 29' Barella, al 72' Romagnoli, al 75' su rigore Jorginho, al 78' Orsolini e all' 80' Chiesa entrambi al primo centro in

Italia-Armenia 9-1 : la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol | Le pagelle : A Palermo dominio assoluto degli azzurri: doppiette di Zaniolo e Immobile, reti di Barella, Romagnoli, Jorginho (su rigore), Orsolini e Chiesa alla sua prima rete in azzurro

Italia-Armenia - doppietta show per Zaniolo : “ho coronato un sogno - alle critiche rispondo sul campo” : L’azzurro ha commentato il successo sull’Armenia, arrivato grazie anche ai suoi primi due gol con l’Italia Serata da ricordare per Nicolò Zaniolo, riuscito a segnare questa sera i primi due gol con la maglia della Nazionale Italiana. Due prodezze utili per stendere 9-1 l’Armenia, uscita con le ossa rotte dal terreno di gioco del Barbera. Alfredo Falcone/LaPresse Interrogato nel post gara ai microfoni della Rai, il ...

Italia-Armenia - il ct Khashmanyan resta senza parole : “la partita di oggi è l’immagine del nostro calcio” : Il commissario tecnico dell’Armenia ha ammesso di essere pronto a dimettersi nel caso in cui la Federcalcio dovesse chiederglielo La pesantissima sconfitta subita contro l’Italia potrebbe costare cara al ct dell’Armenia, Khashmanyan, impotente davanti alla netta superiorità mostrata dagli azzurri al Barbera. Alfredo Falcone/LaPresse Un ko che potrebbe spingere il commissario tecnico a dimettersi, nel caso in cui la ...

Italia-Armenia - Mancini mette le cose in chiaro : “nove gol non si fanno a caso - la squadra continua a crescere” : Il commissario tecnico azzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Armenia al Barbera Vittoria larga ed esagerata per l’Italia, che stende l’Armenia 9-1 al Barbera e centra il decimo successo in dieci partite nelle qualificazioni ad Euro 2020. Alfredo Falcone/LaPresse Una serata esaltante per Roberto Mancini che, ai microfoni della Rai, esalta la prestazione dei suoi giocatori: “la serata è stata bella, era ...

9 a 1 all'Armenia - l'Italia di Mancini da record : Italia Armenia 9 a 1, chiusura del girone di qualificazione per gli Europei del 2020 a punteggio pieno per gli azzurri di Mancini e 11esima vittoria consecutiva. Nazionale da record, dunque. Stasera hanno segnato: 8′ e 32′ Immobile (I), 9′ e 64′ Zaniolo (I), 29′ Barella (I), 72′ Romagnoli (I), 75′ rig. Jorginho (I), 78′ Orsolini (I), 79′ Babayan (A), 80′ Chiesa (I).

Italia-Armenia 9-1 - era dal 1948 che gli azzurri non arrivavano a quota 9 : Termina 9-1 la sfida della Nazionale di Mancini contro l’Armenia. Da segnalare alcune statistiche interessanti sugli azzurri che riporta Opta. La prima riguarda il numero di giocatori in gol nella singola gara 7 – Per la prima volta nella sua storia l’#Italia ha mandato in gol ben 7 giocatori differenti nel corso dello stesso match. Record.#ItaliaArmenia — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2019 Il secondo il numero di reti ...

E’ un’Italia da 10 e lode - Armenia asfaltata sotto nove reti : Mancini ritocca i suoi pazzeschi record : Vittoria esagerata dell’Italia nell’ultimo match del Gruppo J di Qualificazione ad Euro 2020, gli azzurri rifilano nove reti all’Armenia al Barbera Un’Italia pazzesca, una Nazionale bella e sbarazzina che continua a far sognare i tifosi italiani. La selezione di Mancini chiude con dieci vittorie su dieci partite il proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, allungando a undici il filotto di successi ...

Italia-Armenia 9-1 - le pagelle di CalcioWeb : Zaniolo - armeno tu nell’universo [FOTO] : Italia-Armenia, le pagelle di CalcioWeb – E sono dieci per l’Italia. Dieci vittorie. Una strepitosa prestazione degli azzurri che strapazzano l’Armenia con un netto 9-1. Doppiette per Zaniolo e Immobile, in gol anche Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa. Di Babayan il bel gol armeno. Zaniolo e Immobile i migliori, ma impossibile trovare un azzurro che abbia giocato male. In alto la FOTOGALLERY. ITALIA ...

Italia dieci e lode - gli azzurri strapazzano l’Armenia : finisce 9-1 - è show al Barbera [FOTO] : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionale Italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

Italia-Armenia 9-1 : Mancini da record - esordio con delusione per Meret : Dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...