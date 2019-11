Italia-Armenia 6-0 | Qualificazioni Europei Under 21 2021 | Kean | Pinamonti e Scamacca

L’Italia Under 21 gioca a tennis : 6-0 contro l’Armenia - quarta vittoria in 5 gare [FOTO] : L’Italia Under 21 fa sul serio e domina contro l’Armenia, 6-0 il risultato finale contro l’Armenia che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La partita è stata posticipata a causa del brutto tempo su Catania, poi il dominio degli azzurrini. Tre le reti nel primo tempo, al 15′ vantaggio grazie a Kean su assist di Pinamonti. Poi, dieci minuti più tardi, arriva il primo gol in U21 proprio di ...

LIVE Italia-Armenia 6-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : goleada per gli azzurrini. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Finisce la partita, Italia-Armenia Under 21 6-0. 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 88′ Carnesecchi spazza via un pericoloso pallone lanciato lungo dal centrocampo armeno per Melkonyan. 86′ Dalla destra Adjapong mette in mezzo per Scamacca ma il pallone è troppo forte. 84′ Fuori Locatelli e dentro Maggiore per l’Italia. 82′ Locatelli in ...

Under 21 - Italia-Armenia 6-0 : 22.51 L'Armenia non ricorderà con gioia la due giorni in Italia. Dopo lo storico 9-1 subito dalla Nazionale maggiore,pure l'Under 21 rimedia la goleada. A Catania gli azzurrini si impongono 6-0. Nonostante qualche sbandamento difensivo (Carnesecchi decisivo due volte) la gara si mette presto su binari favorevoli. Kean apre al 15', Pinamonti raddoppia al 35'. Bis di Kean (41') che chiude il primo tempo.Ripresa col poker di Zanellato al 53'. ...

Ritardo Italia-Armenia Under 21 : il motivo ed i dettagli : La gara tra Italia ed Armenia valida per l’Under 21 per il girone di qualificazione per gli Europei 2021 di categoria potrebbe non disputarsi. Il match previsto per le ore 18.30 rischia seriamente di non prendere il via a causa dell’abbondante pioggia che è caduta sulla Provincia di Catania nelle ultime 6 ore, il campo sembra impraticabile, il direttore di gara, a francese Stephanie Frappart, intorno alle 18 ha eseguito dei ...

Calcio - Italia-Armenia Under 21 : partita posticipata di un’ora a Catania per il campo allagato : Italia-Armenia, almeno fino alle ore 19.30, non si gioca allo stadio Massimino di Catania. La sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2021 è stata posticipata di un’ora in attesa di un ulteriore sopralluogo da parte degli arbitri a causa delle impraticabili condizioni del terreno di gioco. Un campo totalmente allagato non ha consentito il regolare svolgimento della partita e dunque il direttore di gara francese ...