Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 19 novembre 2019) La radio militare dell’esercito israeliano definisce l’«molto grave» ed è prevedibile una reazione da parte delle forze di Gerusalemme. La stessa radio militare ha precisato che verso le ore 5 locali (le 4 in Italia) quattro razzi sono stati lanciati in direzione del monte Hermon sulla alture del Golan, e intercettati in volo

repubblica : Israele, sventato attacco dalla Siria alle alture del Golan [aggiornamento delle 05:34] - fisco24_info : Israele, sventato attacco con missili dalla Siria: La radio militare dell’esercito israeliano definisce l’attacco «… - romi_andrio : RT @repubblica: Israele, sventato attacco dalla Siria alle alture del Golan [aggiornamento delle 05:30] -